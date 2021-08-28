© portnews.ru

Окская судоверфь сдала заказчику многоцелевой сухогруз «Астрол-7». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро. Судно стало восьмым среди сухогрузов проекта RSD59, построенных навашинскими корабелами для компании «Астрол». Их заказчиком выступило ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания».

Всего на окских стапелях строят 18 подобных сухогрузов; 5 из них предназначены для судоходной компании «Петротранс», 10 — для судоходной компании «Астрол», ещё 3 — для судоходной компании «Идель».

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз