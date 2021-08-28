На орском «Механическом заводе» запустили новое производство

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Завод, известный выпуском продукции для оборонной промышленности, активно осваивает производство продукции гражданского назначения.

27 августа запущен в промышленную эксплуатацию новый цех чугунного литья с индукционным плавильным комплексом. Его продукция имеет широкое применение: в машиностроении, производстве военной продукции, коммунальном хозяйстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности.

В проект нового производства компания вложила больше 80 миллионов рублей. Выход на проектную мощность позволит заводу увеличить объем товарной продукции на сумму около 0,8 млрд рублей. Сегодня на «Механическом заводе» работают 1600 орчан, средняя зарплата — более 40 тысяч рублей (с прошлого года она выросла почти на 10 процентов).

В цеху установлено новое оборудование, которое может обеспечить 7 тысяч тонн литья и производство широкой линейки продукции.

В перспективе комплекс чугунного литья обеспечит порядка 150 новых рабочих мест.

Отливка на предприятии может являться как конечным продуктом (пример — анкер скрепления рельсового пути), так и заготовкой для последующих операций по механической обработке — как в случае с тормозными дисками автомобилей, корпусами конфорок для бытовых плит и так далее.

Договоры на поставку продукции нового комплекса уже заключены с несколькими компаниями из Кирова, Костромы и Кургана