Лаборатория неразрушающего контроля компании «ВестМедГрупп» успешно прошла процедуру аттестации

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Лаборатория неразрушающего контроля компании «ВестМедГрупп», резидента ОЭЗ «Дубна», прошла аттестацию в независимом органе по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «НОРЭКС» на соответствие требованиям Системы неразрушающего контроля в заявленной области аттестации до 2024 года, о чем было получено свидетельство № ЛНК-018А0211.

Экспертная комиссия проверила степень организационно-технической готовности, позволяющей в полной мере обеспечивать качество выполненных работ по неразрушающему контролю, в частности технического оснащения лаборатории, условий промышленной и экологической безопасности, системы менеджмента, а также уровень подготовки специалистов.

Прохождение аттестации утвердило право компании «ВестМедГрупп» в проведении радиационного, ультразвукового, акустико-эмиссионного, визуального и измерительного контроля, а также контроля проникающими веществами при строительстве, реконструкции, монтаже, ремонте, изготовлении, техническом освидетельствовании и техническом диагностировании, обследовании и экспертизе паровых, водогрейных, пароводогрейных и энерготехнических котлов, котлов передвижных и транспортабельных установок, также работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями и транспортирующих их систем трубопроводов.

Помимо этого, наличие собственной лаборатории позволяет проверять цистерны, бочки и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в том числе и с периодическим избыточным давлением, а также электрокотлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением пара, жидкостей и газов, а еще барокамеры.

Лаборатория неразрушающего контроля компании «ВестМедГрупп» укомплектована современным высокоточным оборудованием: рентгенографическим и ультразвуковым, комплектами для визуального и измерительного контроля, восьмиканальным акустико-эмиссионным измерительным комплексом и другими приборами, что позволяет проводить всестороннюю оценку как в стационарных, так и в полевых условиях.