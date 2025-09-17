150 миллионов на ароматы: резидент ОЭЗ «Дубна» удвоил производственные мощности
Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «Эйс Технологии» — значительно расширила свои производственные мощности, введя в эксплуатацию пристройку к основному корпусу. Благодаря инвестициям в размере 150 миллионов рублей компания не только увеличила объемы производства, но и создала 18 новых рабочих мест. Предприятие специализируется на разработке и производстве устройств, которые преобразуют ароматическую жидкость в приятный и ненавязчивый аромат для помещений.
Основная продукция — это автоматические ароматические диффузоры (аромамашины) и сменные картриджи с различными запахами. Такие устройства используются как в домашних интерьерах, так и в гостиницах, ресторанах и бизнес-центрах для создания комфортной атмосферы. Общая площадь производственного комплекса компании в ОЭЗ «Дубна» достигла 2,79 тыс. кв. метров.
