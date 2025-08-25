В Дубне начали выпускать на 40 тысяч косметических средств больше каждый день

© mii.mosreg.ru

В особой экономической зоне «Дубна» стало на два современных производства больше. Местная компания «Биофармлаб» запустила две новые автоматические линии, которые будут выпускать популярную косметику — от жидких средств до бальзамов для губ в стиках.

Новые линии позволят производить дополнительно 40 тысяч единиц продукции ежедневно. Это значит, что ещё больше людей в России и за рубежом — а компания поставляет товары в 19 стран — смогут пользоваться качественной косметикой местного производства.

Инвестиции в расширение производства составили почти 1,5 млрд рублей. Уже в следующем году компания планирует выпустить около 30 новинок — в основном это будут средства по уходу за губами, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки МО.

«Запущены линия розлива косметических средств во флаконы, а также вторая линия по производству бальзамов для губ, в том числе в форме стиков. Для нас это значимый шаг вперед по существенному увеличению производственных возможностей, выводу предприятия на новый уровень. Данное оборудование позволит производить дополнительные 40 тысяч единиц продукции в сутки», — рассказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.

Сейчас на предприятии выпускают более 15 миллионов упаковок косметики в год под такими марками, как LIBREDERM, Sebocelin и другими. Растёт не только объём, но и география продаж: в прошлом году продукция вышла на рынки Ближнего Востока.