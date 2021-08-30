Челябинский тракторный завод расширяет производство морских контейнеров

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«ЧТЗ-УРАЛТРАК» завершил работу над выпуском опытного образца 20-футового универсального морского контейнера, который сейчас проходит заводские испытания.

Ранее предприятие выпустило партию 40-футовых универсальных морских контейнеров и проводит работу по получению свидетельства о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства.

На предприятии налажена производственная линия морских контейнеров в сборочно-сварочном цехе, усовершенствованы приспособления, которые помогают при сборке, внесены изменения в конструкцию стапеля, на котором устанавливается контейнер. Теперь он стал универсальным, на нём можно собирать как большие, так и маленькие контейнеры.

Анализ показал высокую потребность в морских контейнерах на отечественном рынке. Сегодня эту нишу заняли зарубежные производители. У «ЧТЗ-УРАЛТРАК» есть амбициозная задача стать одной из первых российских компаний, которая в будущем сможет обеспечить импортонезависимость нашей страны в этой сфере, — отмечает заместитель технического директора Виктор Стародубцев.

Планируется выпустить порядка 500 разных видов контейнеров до конца года, а в дальнейшем выйти на мощность до 10 000 контейнеров в год.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех».