В Навашино спущено на воду головное грузопассажирское судно проекта PV24 «Анатолий Черняев»

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На «Окской судоверфи» спущено на воду головное грузопассажирское судно проекта PV24 «Анатолий Черняев». Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро. Судно предназначено для работы между портами и портопунктами Камчатки, а также между Командорскими островами, оно оборудовано грузовым краном, что даёт возможность выполнять соответствующие операции на необорудованном берегу. Заказчиком строительства выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Грузопассажирское судно ледового плавания проекта PV24 — справка

Разработчик проекта—Морское инженерное бюро

Назначение — перевозка пассажиров, 20-ти футовых контейнеров международного стандарта (в том числе рефрижераторных), генеральных и навалочных грузов (в том числе опасных).

Длина — 75,36 м

Ширина — 14,06 м

Высота борта — 5,5 м

Осадка по ЛГВЛ (в море) — 3,7 м

Дедвейт при осадке по ЛГВЛ — 1 тыс. 357 т

Автономность — 15 сут.

Дальность плавания — 5 тыс. миль

Пассажировместимость — 36 чел.

Класс РС — KM Ice2(hull; power) AUT3 BWM(T) CONT(deck, cargo hold No.2) DG(pack) Passenger shipМощность — 2×1003 кВт

Экипаж — 19 чел.

Скорость хода (при осадке 3,7 м) — 12 уз