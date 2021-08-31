Прософт-Системы завершили комплексную автоматизацию трех солнечных электростанций

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Компания «Прософт-Системы» завершила комплексную автоматизацию сразу трех солнечных электростанций, расположенных в Башкирии и Волгоградской области: Гафурийской СЭС, СЭС «Астерион» и СЭС «Медведица». С помощью оборудования екатеринбургской компании на объектах реализована система управления технологическим оборудованием станции и ведется интеллектуальный учет электроэнергии.

АСУ ТП электростанций выполнена на основе программно-технического комплекса Redkit, который не только управляет работой электротехнического оборудования, но и выполняет функции обмена технологической информацией с Системным оператором (СОТИ АССО). Также в состав АСУ ТП включен функционал ОПРЧ для участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты.

Территориально-распределенная система АСУ ТП, выполненная на базе контроллеров ARIS-28xx, ARIS-22xx и ПК Redkit SCADA, обеспечивает полную наблюдаемость элементов станций, измерение и контроль технологических параметров, включая контроль температурного режима и вырабатываемой энергии. Данный функционал позволяет персоналу станций оперативно реагировать на происходящие события для быстрой ликвидации повреждений и поддержания бесперебойной работы объектов альтернативной энергетики.

Автоматизированная система учета электроэнергии реализована на базе контроллеров ЭКОМ-3000 и ПО «Энергосфера», также разработанных инженерами ООО «Прософт-Системы». Специалисты компании провели полный комплекс работ по внедрению, включая метрологическую аттестацию АИИС КУЭ.

Стоит отметить, что на СЭС «Медведица», помимо создания систем АСУ ТП и АИИС КУЭ, «Прософт-Системы» также установили оборудование противоаварийной автоматики собственного производства. Так, для выполнения функций автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) были поставлены и введены в эксплуатацию комплексы противоаварийной автоматики и релейной защиты МКПА-РЗ в резервированном исполнении.

Инженерная компания «Прософт-Системы» с 2015 года автоматизировала свыше 20 объектов альтернативной энергетики, в том числе первую в России солнечную электростанцию, включенную в Единую энергосистему страны, — Сакмарскую СЭС им. Влазнева, и первый российский промышленный объект в ветроэнергетике — ветряную электростанцию в Ульяновской области.