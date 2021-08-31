КРЭТ разработал уникальные бортовые графические станции нового поколения

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал линейку бортовых графических станций с технологией искусственного интеллекта. Изделие полностью выполнено из отечественных комплектующих.

Бортовое оборудование разработано Раменским приборостроительным конструкторским бюро (входит в АО «КРЭТ»). В нем использованы принципы построения геоинформационных станций нового поколения с применением современной отечественной элементной базы и системного программного обеспечения. В частности, вычислительный модуль создан на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+", а роль операционных систем реального времени отведена «Нейтрино-Э» или «БагрОС-4000».

Графические станции формируют цифровую карту местности, при необходимости обеспечивают маловысотный полет (10-25 м), предупреждая об опасном сближении с землей. Дополнительное преимущество оборудования — запись и хранение информации о полёте.

Принцип построения геоинформационных станций нового поколения, в свою очередь, позволяет существенно повысить эффективность навигации и управления летательными аппаратами.

«Развитие отечественной электронной элементной базы позволило нашим конструкторам сделать существенный рывок в развитии геоинформационных станций. В созданном РПКБ оборудовании нового поколения нам удалось усовершенствовать уже реализованные режимы, а также предложить инновационные решения по расширению его функциональных возможностей с использованием технологий искусственного интеллекта. Могу с уверенностью сказать, что сегодня в России не существует аналогов со столь сложным функционалом, реализованным исключительно на отечественной элементной базе и с требуемым быстродействием», — подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов.