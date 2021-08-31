Создан крупнейший онлайн-архив российских узоров

Формула российского узора © stimul.online

Реконструкция мотива узора дагестанского ковра. Разработка дизайн-лаборатории «Орнамика»: векторная реконструкция мотива узора ковра Сумаха, начало XX века, Южный Дагестан. Источник фотографии: предоставлено Марией Лолейт

Предприниматель Мария Лолейт создала и постоянно обновляет крупнейший онлайн-архив российских узоров. Он содержит более десяти тысяч узоров начиная с железного века и до нашего времени, то есть за всю историю тех мест, где сейчас находится Россия: 50 регионов, 20 типов и более 200 техник и стилей. О том, как команда культурологов, искусствоведов и аналитиков ищет, структурирует и описывает образцы со всех уголков нашей страны, пишет интернет-журнал об инновациях в России «Стимул».

Цель проекта «Орнамика», как заявляет его создатель, — «сохранить и популяризировать великое разнообразие стилей аутентичной графики России, а также стать одним из центров ее современного развития». Мария Лолейт согласилась рассказать «Стимулу» о своем проекте и поделиться планами на будущее.

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Мария Лолейт, автор идеи и создатель проекта «Орнамика», предприниматель, экс-руководитель проектов и эксперт по маркетингу консалтинговой компании McKinsey. Источник фотографии: предоставлено Марией Лолейт

«Все началось четыре года назад, — говорит Мария. — Я решила сделать обычную выставку, культурный проект, чтобы рассказать людям, что бывают не только Гжель и Хохлома, что художественных направлений очень много. Пришла в библиотеку, попыталась найти литературу, которая классифицирует виды народного искусства и, главное, графические стили. И совершенно ничего не нашла. Оказалось, что есть книги только по отдельным направлениям, и то не по всем. Эти книги очень старые, единой библиотеки, где они лежат, нет».

В результате Мария собрала группу единомышленников, и они начали искать старинные книги, каталоги, работать с музеями и собирать структурированную базу данных, в которой можно делать поиск по веку, виду декоративно-прикладного искусства, географии, композиции, элементам узора и поверхности нанесения. Команда создала современный источник информации об узорно-орнаментальной народной сфере для любителей декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, искусствоведов, студентов.

«Когда мы приступили к работе, оказалось, что это очень-очень трудоемко — перевести старинные источники в цифровой формат, — говорит вдохновитель „Орнамики“. — И дело вовсе не в оцифровке изображений: мы не стремились к сверхвысокому разрешению каждой отдельной картинки, потому что мы сохраняем не шедевры мирового изящного искусства, где нужно приблизить и увидеть мазок. Одна из основных сложностей — поиск и исправление ошибок, эта работа происходит постоянно. Нам пришлось обучаться вместе, и мы построили систему трех перепроверок, чтобы как можно качественнее обрабатывать информацию».

По словам Марии, самая трудоемкая часть — перенос информации при первоначальном построении базы. «Данные нужно перенести именно в структурированном виде, — говорит основатель проекта, — а перед тобой двести-триста книг, каждая из которых написана в собственной структуре. А где-то структуры просто нет, и нужно читать всю книгу. Получается, что это не технический перенос, надо разобраться, как устроена книга, соотнести это со структурой нашей базы и как-то умно, практично делать перенос информации».

Когда задумывалась «Орнамика», вопрос самоокупаемости даже не стоял. А сейчас она уже вышла на такой уровень, что можно привлекать спонсоров на небольшие отдельные проекты. «Очень хочется сделать все еще лучше, еще масштабнее, и, конечно, для этого было бы здорово, чтоб месячный бюджет был не Х, а 10Х, — говорит Мария Лолейт. — Мы понимаем, куда бы потратили эти деньги, насколько сильнее могли бы развить базу. Но чтобы эти 10Х получить, уже недостаточно какого-то частного и весьма ограниченного финансирования, нужно придумывать что-то более системное и серьезное».

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Ларец. Объект из базы данных Ornamika.com: Ларец фирмы И. П. Хлебникова, 1908-1916, г. Москва. Передан в базу «Орнамика» экспертной группой музея «Собрание». Источник фотографии: предоставлено Марией Лолейт

РОБОТ РИСУЕТ УЗОРЫ

«В центре всего нашего проекта — сайт „Орнамика“, — поясняет Мария Лолейт. — Сайт, в свою очередь, можно разделить на базу данных — раздел „Архив“ и аналитический раздел — статьи, своего рода мини-медиа. Еще у нас есть радиопередача, мы уже год ежедневно по будням выходим на радио „Культура“ с передачей „Иллюзорность“. Известные актеры, хореографы, режиссеры, танцоры рассказывают об узорах, которые можно увидеть в нашей базе. Это очень короткие передачи: сначала мы даем небольшую сухую культурологическую справку: такая-то прялка, такой-то на ней узор, называем вид росписи. А потом появляется голос нашего гостя, и его задача — как можно меньше опираться на фактическую информацию, даже если он ее знает, и дать свою личную, совершенно ничем не сдерживаемую ассоциацию и фантазию».

В планах «Орнамики» — проведение выставок, причем исключительно экспериментально-инновационных. Ведь проект рассказывает о традиционном современным языком, языком цифровых технологий, и, по словам Марии Лолейт, за счет этого привлекает к проекту людей. За счет формы возникает аудитория. Одно из таких мероприятий состоялось прошлым летом: большой промышленный робот, который обычно собирает машины на предприятиях, рисовал старинные узоры.

«Мы его научили алгоритмизировать узоры, и в разгар пандемии, когда все сидели дома и не до конца понимали, что делать с появившимся временем, мы делали семь дней двадцать четыре часа в сутки трансляцию, ее можно было посмотреть в любой точке мира. Робот в студии реконструировал старинные узоры, на сайте висело расписание. Получилась такая смешанная реальность».

Еще одно зарождающееся направление — лаборатория «Орнамика». Это дизайн-платформа с современной орнаментальной графикой, созданной по старинным мотивам. «У этой лаборатории есть как раз потенциал для самоокупаемости, — считает Мария Лолейт. — Мы это видим по отдельным обращениям, которые к нам поступают на подготовку того или иного узора в векторной форме. Есть специалисты в интерьерном, предметном, графическом дизайне, которым интересно создавать решения по мотивам старинных стилей того или иного народа».

Лаборатория «Орнамика» — это группа дизайнеров и художников, иллюстраторов, специалистов по своему небольшому направлению, которые умеют создавать векторные интерпретации старинных узоров, а потом и современные графические решения. Кому-то нужен и просто напрямую перерисованный старинный узор, в «Орнамику» периодически поступают такие обращения. Но большему количеству любителей, дизайнеров и брендов нужны интерпретации.

«Не всем нужен узор, который взяли и сняли с прялки, — говорит руководитель „Орнамики“. — Но там может быть замечательная цветовая гамма, замечательные петушки, замечательные цветы. И мы их пересобираем в какую-то новую композицию, более современную, может, более легкую и так далее».

Инстаграм «Орнамика» — тоже отдельное направление. Он часто сообщает то, чего нет на сайте, например информацию о каких-либо иностранных узорах. «Он, как такое маленькое медиа, может существовать и без сайта, — говорит Мария Лолейт. — Мы периодически делаем пост в Инстаграме, что мы не только блог. Многие пользователи даже писали: „Какие вы молодцы, что рассказали! Мы полгода вас читаем и не знали, что вы еще и сайт!“ И мы поняли, что Инстаграм живет какой-то своей жизнью, он развивается, и люди на него подписываются, потому что им просто нравится у себя в ленте видеть красивые картинки, развивающие мысли, интересные факты».

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Головной убор. Объект из базы данных Ornamika.com: головной убор, 1795-1805, Россия. Перенесен в базу «Орнамика» из базы музея Метрополитен, США. Источник фотографии: предоставлено Марией Лолейт

ОРНАМЕНТЫ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

«Орнамика» активно работает с музеями, партнерские отношения установились уже более чем с пятнадцатью музейными организациями. И это сотрудничество — некоммерческое. Если музей хочет рассказать о своих коллекциях как-то по-новому или другой аудитории либо просто увеличивать свой охват, сотрудники «Орнамики» переносят выборку орнаментальных объектов в базу, работают с хранителями над созданием описаний объектов, аналитических статей.

«У нас нет задачи дружить со всеми музеями России, потому что декоративно-прикладное искусство — это не fine art, это не штучные образцы. Например, узорный стиль: его можно показать десятью прялками, тридцатью, но на десяти прялках более или менее все понятно, если это одно направление», — поясняет Мария Лолейт.

«Орнамика» с интересом сотрудничает с маленькими краеведческими музеями, которые, к примеру, представляют жизнь малых народностей, и хранитель музея — представитель этой народности. Он рассказывает о традициях, сотрудники это фиксируют насколько возможно подробно, широко освещают в интернете, делают хорошую подборку объектов.

«Ряд крупнейших музеев мира, например Метрополитен в Нью-Йорке, японские музеи, тоже активно готовы делиться информацией по своим коллекциям. Мы перенесли в нашу базу около трехсот экспонатов из музея Метрополитен, которые в начале двадцатого века увезли из России, есть прекрасные фотографии, и мы их символически вернули обратно в цифровом виде».

«Орнамика» работает и с университетами в области компьютерных технологий. Проявляют интерес те учебные заведения, в которых развивается дисциплина «цифровая гуманитаристика», то есть применение компьютерных методов для изучения каких-либо гуманитарных сфер. Они проводят исследования на базе сайта, потому что она уникальна по контенту и в ней есть хорошая разметка, которой удобно пользоваться.

Так, сотрудники одного из крупнейших европейских институтов в области компьютерных наук предложили создать совместный проект по построению алгоритмов для анализа базы «Орнамики» именно потому, что нигде больше такой базы нет. В ближайшее время у команды проекта есть планы заняться культурами других государств, для начала — стран СНГ.

Алексей Андреев