Первая партия консервов из ямальской рыбы отправлена в Казахстан

© sever-press.ru

Салехардский комбинат сегодня, 30 августа, отправил первую партию рыбных консервов в Казахстан. Поставка на экспорт произошла впервые в современной истории ямальского предприятия. Объем груза превысил 62 тысячи банок, а вес — около 19 тонн.

Как рассказал исполнительный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов, нынешние мощности производства позволяют ежегодно экспортировать около миллиона банок консервов. Но эта цифра может вырасти, поскольку зарубежные партнеры уже сейчас проявляют повышенный интерес к деликатесной продукции с Ямала.

© sever-press.ru

«Мы поставляем товар на оптовый рынок, поэтому цены никоим образом не будут отличаться от цен в нашей стране, — отметил руководитель. — Однако заказчик вправе устанавливать собственную наценку, учитывая транспортные расходы и прочее. При этом качество отправляемой на экспорт рыбы не будет отличаться от той, что продаем внутри России. Наши партнеры, в том числе в Казахстане, ранее дегустировали предлагаемую продукцию и ознакомлены с ассортиментом».

В первой партии собрано полтора десятка наименований — от язя и ряпушки до сырка и щокура.

Тем временем в окружном департаменте АПК отметили, что выход Салехардского комбината на внешний рынок поможет региону в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

© sever-press.ru

Напомним, 24 августа Салехардский комбинат включен в реестр предприятий Таможенного союза. Переработчики с этого момента имеет право экспортировать рыбную продукцию.

Буквально на следующей неделе переработчики из Салехарда планируют отправить рыбную продукцию в Белоруссию, а в дальнейшем — в Киргизию и Армению.

© sever-press.ru

Пост сделан с содействием блогера Лес!