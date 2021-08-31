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Экспорт

Первая партия консервов из ямальской рыбы отправлена в Казахстан

 © sever-press.ru

Салехардский комбинат сегодня, 30 августа, отправил первую партию рыбных консервов в Казахстан. Поставка на экспорт произошла впервые в современной истории ямальского предприятия. Объем груза превысил 62 тысячи банок, а вес — около 19 тонн.

Как рассказал исполнительный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов, нынешние мощности производства позволяют ежегодно экспортировать около миллиона банок консервов. Но эта цифра может вырасти, поскольку зарубежные партнеры уже сейчас проявляют повышенный интерес к деликатесной продукции с Ямала.

 © sever-press.ru

«Мы поставляем товар на оптовый рынок, поэтому цены никоим образом не будут отличаться от цен в нашей стране, — отметил руководитель. — Однако заказчик вправе устанавливать собственную наценку, учитывая транспортные расходы и прочее. При этом качество отправляемой на экспорт рыбы не будет отличаться от той, что продаем внутри России. Наши партнеры, в том числе в Казахстане, ранее дегустировали предлагаемую продукцию и ознакомлены с ассортиментом».

В первой партии собрано полтора десятка наименований — от язя и ряпушки до сырка и щокура.

Тем временем в окружном департаменте АПК отметили, что выход Салехардского комбината на внешний рынок поможет региону в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

 © sever-press.ru

Напомним, 24 августа Салехардский комбинат включен в реестр предприятий Таможенного союза. Переработчики с этого момента имеет право экспортировать рыбную продукцию.

Буквально на следующей неделе переработчики из Салехарда планируют отправить рыбную продукцию в Белоруссию, а в дальнейшем — в Киргизию и Армению.

 © sever-press.ru

Пост сделан с содействием блогера Лес!
Источник: https://sever-press.ru/2021/08/30/p...alskoj-ryby-otpravlena-v-kazahstan/

экспорт, рыбна промышленность, Казахстан
  • alex4spb alex4spb
    31.08.2116:27:35

    хотелось бы, что оная рыбка таки продавалась и у нас, а не только в ближнем зарубежье.

    #1238734
    • Нет аватара nabludatel71
      31.08.2116:38:16

      Да она у нас давно продаётся. Я её впервые попробовал году в 2013-м или 14-м, купив в Туле в сетевом магазине типа «Магнита». С тех пор, правда, бренд сильно подорожал, а качество, увы, упало. Причём я пробовал брать и в более «дорогих» магазинах — без толку, чтобы попасть на 1 хорошую банку надо сделать несколько покупок. Томатный соус вот до сих пор шикарно делают, а вместо рыбы можно «субпродукты» получить.

      #1238736
    • Нет аватара brat_po_razumu
      31.08.2122:39:13

      У нас в Подмосковье магазины полны этими консервами. По памяти, точно есть язь и пыжьян, и еще другие.

       © Фото из открытых источников

      Вообще, рыбной продукцией забиты полки всех российских магазинов, даже в самой отдаленной деревне, и свежая, и мороженая, и горячего-холодного копчения, и соленая, вяленая, и консервы…

      В обычном небольшом Магните-Верном рядом с домом — ну, наименований 100 рыбной продукции, в супермаркете побольше — там и 200.

      То есть если ежедневно есть только рыбу, ну и готовить ее по-разному (филе жареное — то же филе на пару) — то года не хватит, чтобы все перепробовать.

      #1238766
  • alex4spb alex4spb
    31.08.2116:41:11

    Да она у нас давно продаётся.
    в Питере нет.

    сети Пятёрочка, Перекрёсток, Окей.

    #1238737
  • Clausson Clausson
    31.08.2120:58:38

    Я, к стыду своему, даже не знал, что на Ямале есть рыба…

    #1238760
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