В Печатниках открылось новое здание детской школы искусств имени М.И. Глинки

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Система творческого образования в Москве, пожалуй, одна из самых крупных в мире — около полумиллиона детишек. Около 100 тысяч детей занимаются только в школах искусств.

История школы началась в 1962 году — с кружка в клубе ремонтного предприятия аэропорта Внуково. Через несколько лет кружок преобразовали в детскую студию, а затем — в музыкальную школу. Официальный статус она получила в 1970-м. С 1970 по 2017 год ею руководила Тамара Караева. Изначально школа находилась в Гагаринском районе, потом, в 1972 году, ее перенесли в Печатники. Она стала одним из главных учреждений культуры этого района. В 1993-м школе присвоили имя композитора Михаила Глинки.

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В августе 2021-го школа стала называться детской школой искусств. Теперь, кроме игры на фортепиано, духовых, ударных, струнных и народных музыкальных инструментах, ребята смогут заниматься вокалом, хореографией, живописью и театральным искусством.

В школе работают 43 педагога, среди них — заслуженный артист России и пять заслуженных работников культуры России. Обучаются там около 500 детей. Ученики неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Многие выпускники поступают в ведущие средние специальные учебные заведения, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки.

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За последние 50 лет школа сменила несколько адресов. Собственного здания у нее никогда не было. С 1985 года она занимала помещения Николо-Перервинского монастыря (Шоссейная улица, дом 74), общая площадь которых составляла 935,6 квадратного метра. Сейчас обитель возвращена Русской православной церкви.

Школу возвели по индивидуальному проекту недалеко от прежнего местонахождения. Площадь четырехэтажного здания — 3,5 тысячи квадратных метров. Учиться там смогут 600 человек (одновременная вместимость — до 300 учеников). Новое здание в 3,5 раза просторнее прежнего.

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В здании 36 учебных классов, а также камерный зал (на 40 зрителей), хореографический зал, изостудия, концертный зал (на 300 зрителей) — его оснастили артистическими комнатами, звуковым и световым оборудованием. Для школы закупили музыкальные инструменты, мебель и оборудование (свыше 1700 единиц), в том числе 17 роялей и фортепиано, восемь скрипок и виолончелей, 15 ударных инструментов, шесть аккордеонов, два саксофона и многое другое. Внутреннюю отделку помещений выполнили в едином стиле проекта «Искусство — детям». Здание полностью приспособлено для маломобильных посетителей.

© mos.ru

© mos.ru

Привели в порядок и территорию около школы — вымостили дорожки и тротуары, установили лавочки и урны, высадили газоны, деревья и кустарники.

«Искусство — детям»

© mos.ru

Проект «Искусство — детям» появился в 2018 году. Благодаря ему в детских творческих образовательных учреждениях улучшаются условия обучения, обновляется материально-техническая база. Проект такого масштаба реализуется в Москве впервые.

Интерьеры детских школ искусств оформляют в едином фирменном стиле. Дети получают возможность заниматься на качественных профессиональных музыкальных инструментах, включая концертные рояли. С 2018 по 2020 год отремонтировали 125 зданий, закупили около 10 тысяч музыкальных инструментов, 30 тысяч комплектов специальной мебели и более 5,2 тысячи единиц технологического оборудования (музыкальная аппаратура, звуковое и световое оборудование, мольберты, муфельные печи).

© mos.ru

© mos.ru

Для 14 школ искусств подобрали новые помещения. Раньше учреждения работали в плохо приспособленных для этого зданиях. Помещения предоставляли Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского. Еще сюда относятся детские музыкальные школы имени В.П. Соловьева-Седого, № 8 имени Аркадия Островского, имени Т.А. Докшицера, № 4, 35, 42, 64, 91, детские школы искусств «Юность», «Старт», имени С.Т. Рихтера, а также детская художественная школа № 7.

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За последние 10 лет за счет бюджета города построили здания семи музыкальных школ. В их числе детская музыкальная школа имени С.И. Танеева, детские школы искусств имени В.С. Калинникова, имени И.Ф. Стравинского, Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных, Московская городская объединенная детская школа искусств «Кусково» (филиал детской музыкальной школы имени Ф. Листа), Киевская детская музыкальная школа (переезд и открытие в 2021 году) и детская музыкальная школа имени М.И. Глинки.

В 2021-2022 годах планируется закончить текущий ремонт в 38 зданиях и капитальный ремонт в 29 зданиях школ искусств. Закупят еще около пяти тысяч музыкальных инструментов и свыше 13 тысяч комплектов мебели.

Кроме того, хотят построить еще два здания для детских школ искусств в ТиНАО (Московский и Михайлово-Ярцевское).

© mos.ru

© mos.ru

Крупнейшая в мире сеть творческого детского образования

Московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи крупнейшая в мире. Она охватывает творческие школьные кружки, дома детского творчества, школы искусств и другие учреждения, в которых занимаются более 500 тысяч детей всех возрастов. Из них 96,5 тысячи обучаются в 151 учреждении, подведомственном столичному Департаменту культуры. Это 139 детских школ искусств (три объединенные школы искусств, 74 музыкальные, три музыкально-хоровые, 12 художественных, одна хореографическая, 46 школ искусств), одна средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием «Класс-центр», четыре музыкальных, два театральных, два хореографических, один музыкально-театральный и один театрально-художественный колледж, а также Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке.

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Средний конкурс на обучение в учреждениях детского творческого образования — пять человек на место. Их выпускники часто становятся победителями престижных всероссийских и международных конкурсов, после окончания школ они поступают в вузы и колледжи художественной направленности.

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В школах искусств работают больше шести тысячи преподавателей, концертмейстеров, воспитателей, методистов и других педагогических работников. 20 процентов из них — заслуженные и народные деятели СССР и России. Педагоги московских школ искусств получают гранты Мэра Москвы в размере 170 тысяч рублей в год.

На базе московских школ и колледжей искусств — свыше 800 оркестров, хоров и других творческих коллективов, в которых числятся около 22 тысяч человек, они активные участники городских фестивалей и концертов. С нового учебного года город будет предоставлять автобусы Мосгортранса туристического класса для поездок на такие мероприятия. Ожидается, что потребность в перевозках составит 1600 выездов в год.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru