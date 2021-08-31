Запущено движение по транспортной развязке в Солнечногорске Московской области

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31 августа запущено рабочее движение по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница» вблизи Солнечногорска Московской области.

Благодаря слаженной работе строителей движение удалось открыть на 2 месяца раньше намеченного срока. Развязка улучшит транспортную доступность индустриального парка «Есипово». Она позволяет обеспечить выезд и въезд на внешнюю сеть автодорог, а также беспрепятственный проезд транзитного автотранспорта по М-10 «Россия». Положительные изменения коснутся жителей близлежащих населенных пунктов городского округа Солнечногорск.

© mosreg.ru

Время в пути от Москвы до индустриального парка «Есипово» по М-10 «Россия» в будние дни составляло от 1,15 до 2 часов. После открытия транспортной развязки оно составит 15-30 минут. Также, на 20-30 минут уменьшится время в пути при движении из «Есипово» в направлении Санкт-Петербурга, так как водителям не придётся делать разворот у деревни Радумля.

Общая протяженность новой развязки — 3,2 км, в том числе путепровод — 105 м. Расчетная скорость движения по основному ходу — 90 км/ч, на съездах — 40-60 км/ч. Перспективная пропускная способность — свыше 30 тыс. автомобилей в сутки.

В составе развязки построен 3-х полосный путепровод через основной ход автодороги М-10, установлены шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.

При строительстве путепровода было проведено устройство 4 опор, а также выполнена надвижка пролетного строения. Во время работ движение по Ленинградскому шоссе не перекрывалось.

До строительства развязки для проезда в индустриальный парк «Есипово» необходимо было сделать крюк в 10 километров.

Новая транспортная развязка будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса в индустриальном парке «Есипово». Сейчас здесь 12 резидентов, в том числе 2 — с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности: автомобильная, фармацевтическая, легкая и химическая промышленности, стройматериалы. Создано 1140 рабочих мест, к 2023 году их количество планируется увеличить до 2660.