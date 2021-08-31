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Дорожное строительство

Запущено движение по транспортной развязке в Солнечногорске Московской области

 © mosreg.ru

31 августа запущено рабочее движение по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница» вблизи Солнечногорска Московской области.

Благодаря слаженной работе строителей движение удалось открыть на 2 месяца раньше намеченного срока. Развязка улучшит транспортную доступность индустриального парка «Есипово». Она позволяет обеспечить выезд и въезд на внешнюю сеть автодорог, а также беспрепятственный проезд транзитного автотранспорта по М-10 «Россия». Положительные изменения коснутся жителей близлежащих населенных пунктов городского округа Солнечногорск.

 © mosreg.ru

Время в пути от Москвы до индустриального парка «Есипово» по М-10 «Россия» в будние дни составляло от 1,15 до 2 часов. После открытия транспортной развязки оно составит 15-30 минут. Также, на 20-30 минут уменьшится время в пути при движении из «Есипово» в направлении Санкт-Петербурга, так как водителям не придётся делать разворот у деревни Радумля.

Общая протяженность новой развязки — 3,2 км, в том числе путепровод — 105 м. Расчетная скорость движения по основному ходу — 90 км/ч, на съездах — 40-60 км/ч. Перспективная пропускная способность — свыше 30 тыс. автомобилей в сутки.

В составе развязки построен 3-х полосный путепровод через основной ход автодороги М-10, установлены шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.

При строительстве путепровода было проведено устройство 4 опор, а также выполнена надвижка пролетного строения. Во время работ движение по Ленинградскому шоссе не перекрывалось.

До строительства развязки для проезда в индустриальный парк «Есипово» необходимо было сделать крюк в 10 километров.

Новая транспортная развязка будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса в индустриальном парке «Есипово». Сейчас здесь 12 резидентов, в том числе 2 — с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности: автомобильная, фармацевтическая, легкая и химическая промышленности, стройматериалы. Создано 1140 рабочих мест, к 2023 году их количество планируется увеличить до 2660.
Источник: https://mosreg.ru/gubernator/press-...portnoi-razvyazke-v-solnechnogorske

дорожное движение, Московская область
  • александр столярчук александр столярчук
    01.09.2100:13:29

    31 августа запущено рабочее движение по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница» вблизи Солнечногорска Московской области.

    ***

    Вот опять, сиди гадай где же это пересечение м-10 с м-10? Сложно схему прикрепить что ли? Не буду больше плюсовать новостям про авто и ЖД дороги без схематического обозначения на карте.    

    Отредактировано: александр столярчук~00:13 01.09.21
    #1238774
    • dryuncher . dryuncher .
      01.09.2100:33:56

      Могу объяснить по фото. То что под мостом это м-10 (ленинградка), левый угол направление на Москву, правый на Санкт-Петербург. Мост и дорога к нему это и есть м-10 Ложки-Поварово-Пятница

      #1238775
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