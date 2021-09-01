В Югре открываются новые школы

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Открытие новой школы в 32-м микрорайоне Сургута состоялось 1 сентября. Её возвели в рамках национального проекта «Образование» за счёт средств трех бюджетов: федерального, окружного и местного. Общая стоимость проекта — почти 950 миллионов рублей. Строительство длилось около трех лет. Объект ввели в эксплуатацию. В четырехэтажном здании есть бассейн, тренажерный и актовый залы, просторные классы, оснащенные современным оборудованием. Предусмотрена инфраструктура для маломобильных групп населения. Школа рассчитана на 900 мест и поможет разгрузить близлежащие образовательные учреждения.

© admsurgut.ru

Школу № 2 в Салыме Нижневартовского района реконструировали по нацпроекту «Образование» — к ней пристроили дополнительный корпус на 95 мест. Теперь дети здесь будут учиться в одну смену. Всего в этой школе будут заниматься 275 учеников. Три этажа в обновленной школе оформлены в брендовом стиле: первый — бренд Салыма, второй — бренд Нижневартовского района и третий — бренд Югры. Для младшеклассников в здании создали 4D-стенд с динозаврами, а для учеников средних и старших классов развернут стенд с Солнечной системой. Также здесь оборудовали уникальный компьютерный класс с самыми современными компьютерами, а интерактивные доски заменили на интерактивные панели. Кстати, в этом классе дети смогут заниматься еще и шахматами.