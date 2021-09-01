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Детские сады и школы

В новых микрорайонах Тюмени открылись школы

 © vsluh.ru

Две школы в Тюмени построены по нацпроекту «Образование», вместимость — 1200 мест каждая. Возведены они в новых микрорайонах (район улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева и ЖК «Звёздный городок», посёлок Мыс). Это новые микрорайоны, где живут в основном молодые семьи с детьми.

В тюменском ЖК «Звёздный городок» открылась новая школа № 48 на 1200 мест. Общая площадь здания составила 20 199,82 кв.м. В школе 54 кабинета, гимнастический зал, обеденный зал на 600 человек. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, предусмотрены мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, санузлы. Школа построили за 2 года.

 © vsluh.ru

 © vsluh.ru
Источник: https://vsluh.ru/novosti/obshchestv...-otkrylis-tri-novykh-shkoly_367924/

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Тюмень, новая школа
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