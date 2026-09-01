Ко Дню знаний в Тюменской области открылось пять новых детских учреждений: школа на 1 101 место — микрорайон Березняковский в Тюмени; школа на 1 200 мест — микрорайон Ямальский-1 в Тюмени; школа на 1 101 место — улица Красных Зорь в Тюмени; школа на 1 101 место — посёлок Винзили в Тюменском районе; детский сад на 520 мест — ЖК «Ново-Комарово» в Тюменской районе. В 2026 году очень большое количество введённых объектов образования. Это и уже открывшаяся школа в Мальково и ещё две школы в рамках замены деревянных зданий: на 20 мест в селе Кускургуль Нижнетавдинского округа и на 16 мест в деревне Абаул Вагайского округа, их планируется открыть до конца 2026 года. Ещё 12 школ находятся в строительстве.

Новая школа № 2 открылась на ул. Красных Зорь в Тюмени.

Новая коррекционная школа на 1101 учебное место в областном центре построена на улице Красных Зорь — на месте прежней, построенной ещё до Великой Отечественной Войны. На площади более 21 тысячи квадратных метров обустроены учебные классы, кабинеты коррекционно-развивающих занятий, мастерские, сенсорные комнаты, театральная студия и другое.

На территории — универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, игровые и прогулочные зоны.

В микрорайоне Ямальский-1 открыт корпус школы № 65 на 1 тыс. 200 учебных мест.

Основной режим работы школы — в одну смену. Наполняемость каждого учебного класса — от 25 до 30 человек. Общая площадь четырёхэтажного здания — 21 тыс. 221 кв. м. В учебном заведении просторные классы, книгохранилище, большой актовый зал, вместительный пищеблок с обеденным залом. Школьники смогут заниматься в двух спортивных залах. Физкультурная зона отделена ограждением от здания школы и может использоваться жителями микрорайона во внеучебное время.

Первую в регионе школу с обсерваторией открыли в Березняках в Тюмени 1 сентября, её установили на крыше здания. Это готовый модуль с мощным телескопом, которым можно управлять прямо из класса. Так ученики будут изучать небесные явления, расширяя горизонты знаний. Допуск к ней есть, тот кто постарше сможет посмотреть в телескоп, а более маленькие ребята смогут наблюдать через систему передачи информации.

Школу построили по типовому проекту. Это удобно региону в части экономии бюджетных средств как на проектировании, так и на этапе строительства. Документация уже апробирована, позволяет избежать строительных ошибок. Проект хорошо себя зарекомендовал, по нему построено уже более 10 школ в регионе.

В школу № 96 набрали 1,5 тысячи учеников. Для ребят микрорайона Березняки — это долгожданная школа.

В каждом классе в среднем будут учиться по 25-30 человек. В школе будет три ступени образования — начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее. Для удобства учеников и педагогов организована блочная структура — помещения сгруппированы в зависимости от их функций. На территории есть зоны для отдыха и игр, спортивные площадки, комплекс ГТО, беговые дорожки и площадка для настольного тенниса, летняя сцена.

В посёлке Винзили открылась большая школа на 1101 учебное место.

Общая площадь всего здания более 21 тысячи квадратов. На фоне старого и аварийного здания новое выглядит масштабно и даже величественно. Оно состоит из трёх блоков по четыре этажа в каждом. В школе есть два спортивных зала, актовый зал, библиотека, кабинет робототехники и гончарная мастерская. На территории оборудованы зоны для отдыха и игр, есть уличные корты для мини-футбола и хоккея, баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс ГТО и тренажёры.

Детский сад на 520 мест открылся в жилом комплексе Ново-Комарово.

Девелоперские компании Тюмени включились в программу строительства детских садов и школ на застраиваемых территориях. В Тюменской области программа соглашений между региональным правительством, администрацией города и застройщиками о возведении социальных объектов реализуется с начала 2025 года. Первый пример — соглашение с ТДСК о строительстве детсада на 520 мест в Ново-Комарово. На сегодняшний день ещё по трем объектам начаты строительные работы: это школа на 1200 мест в жилом комплексе «Мотивы», детский сад на 550 мест на улице Минской, школа-детсад на 1400 и 250 мест в 5 Заречном микрорайоне в районе озера Алебашево.

Для ТДСК детсад в Ново-Комарово — пятый в реализации программы строительства соцобъектов. За основу взят типовой проект завода «ЖБИ-3». Кстати, именно их железобетонные конструкции применяет застройщик на объекте. МАФы на прилегающей территории для дошколят установят также от тюменского предприятия. Исходя из опроса горожан, застройщик дал новому детсаду название «Иванушка».