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lapshin-89 Детские сады и школы

Четыре новые школы и детский сад открылись в Тюменской области

© t-l.ru

Ко Дню знаний в Тюменской области открылось пять новых детских учреждений: школа на 1 101 место — микрорайон Березняковский в Тюмени; школа на 1 200 мест — микрорайон Ямальский-1 в Тюмени; школа на 1 101 место — улица Красных Зорь в Тюмени; школа на 1 101 место — посёлок Винзили в Тюменском районе; детский сад на 520 мест — ЖК «Ново-Комарово» в Тюменской районе. В 2026 году очень большое количество введённых объектов образования. Это и уже открывшаяся школа в Мальково и ещё две школы в рамках замены деревянных зданий: на 20 мест в селе Кускургуль Нижнетавдинского округа и на 16 мест в деревне Абаул Вагайского округа, их планируется открыть до конца 2026 года. Ещё 12 школ находятся в строительстве.

Новая школа № 2 открылась на ул. Красных Зорь в Тюмени.

Школа № 2 (фото автора) © t-l.ru

Новая коррекционная школа на 1101 учебное место в областном центре построена на улице Красных Зорь — на месте прежней, построенной ещё до Великой Отечественной Войны. На площади более 21 тысячи квадратных метров обустроены учебные классы, кабинеты коррекционно-развивающих занятий, мастерские, сенсорные комнаты, театральная студия и другое.

© t-l.ru
© t-l.ru

На территории — универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, игровые и прогулочные зоны.

Школа № 2 (фото автора) © t-l.ru
Школа № 2 (фото автора) © t-l.ru
Школа № 2 (фото автора) © t-l.ru
Школа № 2 (фото автора) © t-l.ru

В микрорайоне Ямальский-1 открыт корпус школы № 65 на 1 тыс. 200 учебных мест.

Школа № 65 (фото автора) © t-l.ru

Основной режим работы школы — в одну смену. Наполняемость каждого учебного класса — от 25 до 30 человек. Общая площадь четырёхэтажного здания — 21 тыс. 221 кв. м. В учебном заведении просторные классы, книгохранилище, большой актовый зал, вместительный пищеблок с обеденным залом. Школьники смогут заниматься в двух спортивных залах. Физкультурная зона отделена ограждением от здания школы и может использоваться жителями микрорайона во внеучебное время.

© t-l.ru
© t-l.ru
© t-l.ru
Школа № 65 (фото автора) © t-l.ru
Школа № 65 (фото автора) © t-l.ru

Первую в регионе школу с обсерваторией открыли в Березняках в Тюмени 1 сентября, её установили на крыше здания. Это готовый модуль с мощным телескопом, которым можно управлять прямо из класса. Так ученики будут изучать небесные явления, расширяя горизонты знаний. Допуск к ней есть, тот кто постарше сможет посмотреть в телескоп, а более маленькие ребята смогут наблюдать через систему передачи информации.

© t-l.ru
© t-l.ru

Школу построили по типовому проекту. Это удобно региону в части экономии бюджетных средств как на проектировании, так и на этапе строительства. Документация уже апробирована, позволяет избежать строительных ошибок. Проект хорошо себя зарекомендовал, по нему построено уже более 10 школ в регионе.

© t-l.ru

В школу № 96 набрали 1,5 тысячи учеников. Для ребят микрорайона Березняки — это долгожданная школа.

© t-l.ru
© t-l.ru

В каждом классе в среднем будут учиться по 25-30 человек. В школе будет три ступени образования — начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее. Для удобства учеников и педагогов организована блочная структура — помещения сгруппированы в зависимости от их функций. На территории есть зоны для отдыха и игр, спортивные площадки, комплекс ГТО, беговые дорожки и площадка для настольного тенниса, летняя сцена.

© t-l.ru

В посёлке Винзили открылась большая школа на 1101 учебное место.

© t-l.ru

Общая площадь всего здания более 21 тысячи квадратов. На фоне старого и аварийного здания новое выглядит масштабно и даже величественно. Оно состоит из трёх блоков по четыре этажа в каждом. В школе есть два спортивных зала, актовый зал, библиотека, кабинет робототехники и гончарная мастерская. На территории оборудованы зоны для отдыха и игр, есть уличные корты для мини-футбола и хоккея, баскетбольная и волейбольная площадки, комплекс ГТО и тренажёры.

© t-l.ru

Детский сад на 520 мест открылся в жилом комплексе Ново-Комарово.

Детский сад "Иванушка" (фото автора) © t-l.ru

Девелоперские компании Тюмени включились в программу строительства детских садов и школ на застраиваемых территориях. В Тюменской области программа соглашений между региональным правительством, администрацией города и застройщиками о возведении социальных объектов реализуется с начала 2025 года. Первый пример — соглашение с ТДСК о строительстве детсада на 520 мест в Ново-Комарово. На сегодняшний день ещё по трем объектам начаты строительные работы: это школа на 1200 мест в жилом комплексе «Мотивы», детский сад на 550 мест на улице Минской, школа-детсад на 1400 и 250 мест в 5 Заречном микрорайоне в районе озера Алебашево.

Детский сад "Иванушка" (фото автора) © t-l.ru

Для ТДСК детсад в Ново-Комарово — пятый в реализации программы строительства соцобъектов. За основу взят типовой проект завода «ЖБИ-3». Кстати, именно их железобетонные конструкции применяет застройщик на объекте. МАФы на прилегающей территории для дошколят установят также от тюменского предприятия. Исходя из опроса горожан, застройщик дал новому детсаду название «Иванушка».

Детский сад "Иванушка" (фото автора) © t-l.ru

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Источник: t-l.ru

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