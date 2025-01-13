В Тюмени открылась новая школа № 45

© vsluh.ru

В микрорайоне Мелиораторов Тюмени открылась новая школа № 45 на 1 тыс. 101 учебное место. Современным оборудованием оснащены учебные классы и мастерские, столовая, актовый зал и информационно-библиотечный центр. Спортивный блок включает пять спортивных залов, в том числе тренажерный, для самбо, а также тир. Кроме того, здесь обустроены уличные спортивные и игровые площадки.

© vsluh.ru

Строительство школы заняло всего год и это уже второе новоселье в районе, в ноябре тут открылся новый детский сад .

© vsluh.ru

В школе есть музей военной истории, где ученики смогут узнать в том числе о тюменских героях. Герою-земляку, выпускнику школы, участнику войны в Афганистане Вячеславу Голышеву посвящен мурал на фасаде здания.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

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