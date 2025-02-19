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lapshin-89 19 февраля 2025, 08:48 81 Детские сады и школы

В пригороде Тюмени открылась крупная школа

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Школа-сад в п.Московский (фото автора)Школа-сад в п.Московский (фото автора) © t-l.ru

В пригороде Тюмени, в посёлке Московский, открылась новая школа-сад. Здесь под одной крышей совмещены школа на 1100 учебных мест и детский сад на 350 воспитанников. Объект уникальный для Тюменской области. Новую школу построили не по типовому проекту — впервые её здание совмещено с детским садом. Общая площадь объекта — 30 000 квадратных метров. Здание разделено на несколько блоков. В первом будут обучаться ученики младших классов. Это отдельная зона со своим гардеробом и санузлами. Во втором блоке административные и вспомогательные помещения. На разных этажах расположены два спортивных зала, кабинеты рисования и гончарного дела, музыки и врача. Третий блок построен специально для школьников старших классов. В четвёртом блоке разместили воспитанников детского сада. Для них есть раздевалки, помещения для сушки одежды, игровые комнаты, спальню и буфет. Там же есть залы для музыки, физкультуры, кабинеты психолога и логопеда.

Школа-сад в п.Московский (фото автора)Школа-сад в п.Московский (фото автора) © t-l.ru

Школа-сад в п.Московский (фото автора)Школа-сад в п.Московский (фото автора) © t-l.ru

 © t-l.ru

 © t-l.ru

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Источник: https://vsluh.ru/novosti/politika/a...shkolu-v-tyumenskom-rayone-_415094/

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