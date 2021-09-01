Новые школы открываются в регионах часть 4 ( 2021 г.)

Здание школы разбито на 6 корпусов © static.ngs.ru

Самарская область

г. Самара

район Новая Самара

1 сентября в Самаре открылась новая школа № 68. Она находится в микрорайоне Новая Самара.

У этих первоклассников будет очень яркое фото на память о 1 Сентября © static.ngs.ru

Камеры считывают лицо входящего © static.ngs.ru

Одно из упражнений — собери рисунок из деталей конструктора © static.ngs.ru

Уголок в кабинете психолога © static.ngs.ru

© static.ngs.ru

Управлять изображением в актовом зале можно с планшета на трибуне © static.ngs.ru

Дизайн столовой, которая может принять 600 учеников, определяли вместе с учениками и их родителями © static.ngs.ru

В кабинетах сразу несколько досок — обычная грифельная и две интерактивных © static.ngs.ru

https://63.ru/t...09/01/70111316/ (новая самара)

Внутренний двор школы © static.ngs.ru

Район 5 просека

Школа № 26 на Пятой просеке впервые открыла двери для более 1000 учеников 1 сентября 2021 года. Первый корпус школы № 26 начали строить по нацпроекту «Образование» в начале 2020 года. Учреждение возвели на территории бывшей базы отдыха «Мечта» и бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист». Первый корпус был готов к концу 2020 года. В это же время строители приступили к возведению второго корпуса. Он рассчитан на 850 учеников. Также в здании предусмотрен детский сад на 75 детей. В Самаре такой проект реализуется впервые.

Классы в честь Дня знаний празднично украсили © static.ngs.ru

В тренажерном зале школьники будут заниматься на уроках физкультуры © static.ngs.ru

Также ученики прямо в школе смогут отточить навыки скалолазания © static.ngs.ru

Малый зал оборудован для занятий гимнастикой © static.ngs.ru

Для учеников закупили новое современное оборудование © static.ngs.ru

Кабинет труда © static.ngs.ru

Девочек научат шить и кроить одежду прямо в школе © static.ngs.ru

© static.ngs.ru

Актовый зал © static.ngs.ru

Холл на первом этаже © static.ngs.ru

https://63.ru/t...09/01/70111493/ ( 5 просека)

© gorvesti.ru

Волгоградская область

г. Волгоград

Сегодня, в День знаний, в Волгограде открылась новая школа на 800 мест. Учебное заведение распахнуло свои двери в микрорайоне «Санаторный», расположенном в Кировском районе.

© gorvesti.ru

Возведение школы на юге областной столицы стартовало в 2020 году в рамках приоритетного регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жилье и городская среда». Учреждение рассчитано на 33 учебных класса. Здесь всё оборудовано по современным стандартам: есть медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая на 400 мест, актовый зал на 285 мест с гримёрками и кладовыми для хранения инструментов, библиотека с читальным залом, спортзал с раздевалками и душевыми. На прилегающей территории, помимо стадиона со специальным резиновым покрытием, оборудованы беговые дорожки и спортгородок для сдачи норм ГТО. Предусмотрены на улице и места для отдыха детей.

© gorvesti.ru

© gorvesti.ru

https://gorvest...dry-107173.html

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Ставропольский край

г.Ставрополь

1 сентября, в Ставрополе состоялось открытие православной Свято-Владимировской гимназии

Четырёхэтажное здание расположилось на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира в столице Ставропольского края. Объект построили в соответствии с современными стандартами.

© images.pobeda26.ru

https://kavkaz....y-gimnazii.html

https://pobeda2...yu-v-stavropole

© ivgoradm.ru

© ivgoradm.ru

Ивановская область

г. Иваново

За парты новой пристройки к гимназии № 36 сегодня впервые сели 200 первоклашек. В здание второго учебного корпуса для учащихся начальной школы созданы самые комфортные условия обучения. 12 учебных кабинетов оборудованы современным учебным, мультимедийным и компьютерным оборудованием, есть компьютерный класс, два кабинета иностранного языка, пищеблок с обеденным залом на 180 посадочных мест, спортивный зал и универсальная студия для творческих занятий, специализированные кабинеты психолога, логопеда, дефектолога. В фойе ребят встречает электронное табло «Сигма» с доступом в интернет.

© ivgoradm.ru

© ivgoradm.ru

© ivgoradm.ru

© ivgoradm.ru

© ivgoradm.ru

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