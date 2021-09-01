Новые школы открываются в регионах часть 5 (2021г.)

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Владимирская область

г.Владимир

В столице Владимирской области в День знаний провели торжественную линейку для учащихся новой школы № 46, которую построили на месте старого здания.

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В обновленную школу пошел 191 первоклассник, сформировано 6 первых классов от, А до Е. Всего же в 40 классов новой школы набрали 1 254 ученика — резерв свободных мест в образовательном учреждении уже практически выбран. Для сравнения, старая школа № 46, на месте которой построили стадион, тренажерные и детские площадки, вмещала всего 440 учеников, которым приходилось учиться в две смены.

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Школу в Коммунаре начали строить по нацпроекту «Образование» в сентябре 2019 года. Только строительство обошлось в 953 миллиона рублей, еще 132 миллиона направили на приобретение оборудования и мебели. Общая площадь учебного комплекса превышает 18,6 тысячи квадратных метров. Все помещения больше, чем в типовых учебных заведениях: например, учебные классы по 70-80 квадратных метров, столовая рассчитана на 250 человек одновременно. Школа состоит из шести трехэтажных корпусов, где помимо учебных классов — огромный спортзал, медицинские кабинеты, два бассейна и актовый зал, в котором планируется проводить кинопоказы по выходным дням для жителей микрорайона.

Новая школа должна стать центром дополнительного образования для всего микрорайона Коммунар, в котором нет ни Дома культуры, ни других культурных учреждений. В школе будут работать 29 секций и кружков — спортивных, культурных, интеллектуальных. В штате учебного заведения — специалисты по плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, планируется, что именно они будут вести секции для жителей Загородного микрорайона и присоединенных территорий. Дополнительные занятия планируют начать с середины сентября-конца октября.

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https://zebra-t...-novuyu-shkolu/

«Пути открыты! Есть результат!»: В Улан-Удэ открыли новое здание школы № 40 © newbur.ru

Республика Бурятия

г. Улан-Удэ

В Бурятии в День знаний, 1 сентября, состоялось торжественное открытие нового современного здания школы № 40. Это уже 17-ая новая школа, открытая в республике за последние четыре года.

© newbur.ru

© newbur.ru

Строительство школы велось в рамках национального проекта «Образование», Всего на создание современной школы выделено более 500 млн рублей. Строительные работы заняли меньше двух лет.

© newbur.ru

В школе созданы учебные кабинеты для приобретения навыков и кулинаров, и спасателей. Кабинет кулинарии снабжен кухонной техникой, холодильником. А в кабинете ОБЖ — специальное оборудование для обучения основам первой медицинской помощи — манекен и монитор.

© newbur.ru

© newbur.ru

Новый корпус рассчитан на 450 учеников. Он представляет собой комплекс для полноценного обучения: имеются просторные, оборудованные спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъёмники для маломобильных людей. Школа готова к учебному процессу — установлены все системы, обеспечивающие безопасность учащихся, кабинеты оснащены мебелью и оборудованием, а также табличками на кабинетах оформлены на русском и бурятском языках и шрифтом Брайля.

© newbur.ru

© newbur.ru

© newbur.ru

https://newbur....anie_shkoly_40/

© infpol.ru

22 августа, состоялось открытие 16-ой по счету школы за период с 2017-2021 годы. Новое здание Аршанской срадней школы рассчитано на 450 мест. Образовательное учреждение было построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Строительство нового здания долгожданной школы позволило ликвидировать в Аршане третью смену. Старое здание образовательного учреждения было построено в 1973 году на 220 мест, из-за чего дети учились в последние годы в три смены.

Современное здание школы состоит из шести блоков в два этажа, третий этаж выделен под библиотеку. Рядом построен стадион с мягким резиновым покрытием. В новой школе 24 учебных кабинета, 7 административных кабинетов, медицинский кабинет, библиотека, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал с артистическими уборными и столовая, установлена газгольдерная котельная. В распоряжении школьников также слесарный и столярный кабинеты, а также цифровые лаборатории для начальной школы.

https://www.inf...novaya-shkola-/

https://egov-bu...l.php?ID=113091 (фото)

© astrobl.ru

Астраханская область

г. Астрахань

В Астрахани в День знаний открылась долгожданная школа на ул.Зеленгинской © static.mk.ru

В Астрахани состоялось торжественное открытие новой школы на улице 3-я Зеленгинская. В просторное здание переехал «Лицей № 2 имени В.В. Разуваева». Здесь есть всë для комфортной учебы: спортзал площадью более 800 квадратных метров, кабинеты кройки и шитья, а также кулинарии для девочек, мастерская для мальчиков, большая столовая, медцентр с кабинетами зубного врача, процедурным и прививочным, школьный двор с разнообразными площадками. Измерять температуру на входе и распознавать учеников будет специальный прибор. Для маломобильных граждан в здании установили пандусы, лифты и подъёмники. Школа рассчитана на 1000 мест. Первого сентября она приняла 180 первоклашек.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

https://ast.mk....227-481500.html (фото)

https://ast.mk....lenginskoy.html ( лицей)

© aif-s3.aif.ru

п. Мирный Наримановского района

В поселке Мирный 1000 жителей. Треть — это дошколята и школьники. Новое здание рассчитано на 220 мест таких проблем. Школа оснащена всем необходимым для организации учебного процесса, в том числе мобильным классом с компьютерами и ноутбуками, лифтом для детей с ОВЗ. Есть также библиотека, спортивный и актовый залы. На пришкольном дворе — игровая и несколько спортивных площадок для гимнастических упражнений, волейбола, подвижных игр и тихого отдыха. Для детей, которые проживают на отдалённой территории посёлка Мирный, будет организован подвоз до школы.

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

https://astrakh...ona#id=24928993

https://www.ast....ru/news/128170