MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 135
termometrix Детские сады и школы

В Суздале открылась самая крупная школа во Владимирской области

В Суздале открылась уникальная школа-комплекс «Открытие» на 1200 мест — новогодний подарок для суздальских ребят

Школа «Открытие» — это целый комплекс из четырех зданий общей площадью около 47 тысяч квадратных метров, где созданы все условия для углубленного изучения физики, математики, информатики, исследовательской деятельности, творчества и физического воспитания.

  • Высокие технологии: Цифровые лаборатории, голографические столы для 3D-моделирования, классы робототехники и БПЛА, лингафонный кабинет, собственная метеостанция.
  • Развитие талантов: Центр детских инициатив, эстетические мастерские (гончарная, живописи), лаборатория проектно-исследовательских работ, музей, просторная библиотека с медиатекой.
  • Спорт высшего уровня: Три спортивных зала, позволяющих реализовать проекты «Самбо в школу» и «Футбол в школу», два бассейна (включая 25-метровый на 8 дорожек), тренажерный зал, тир.
  • Комфорт и масштаб: Актовый зал на 635 мест, современная столовая на 425 мест, медицинский блок, зоны для групп продленного дня.

Строительство школы стало воплощением крепких партнерских связей региона с Республикой Беларусь и и реализован при поддержке белорусской компании «Белстройцентр».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт