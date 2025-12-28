В Суздале открылась самая крупная школа во Владимирской области
В Суздале открылась уникальная школа-комплекс «Открытие» на 1200 мест — новогодний подарок для суздальских ребят
Школа «Открытие» — это целый комплекс из четырех зданий общей площадью около 47 тысяч квадратных метров, где созданы все условия для углубленного изучения физики, математики, информатики, исследовательской деятельности, творчества и физического воспитания.
- Высокие технологии: Цифровые лаборатории, голографические столы для 3D-моделирования, классы робототехники и БПЛА, лингафонный кабинет, собственная метеостанция.
- Развитие талантов: Центр детских инициатив, эстетические мастерские (гончарная, живописи), лаборатория проектно-исследовательских работ, музей, просторная библиотека с медиатекой.
- Спорт высшего уровня: Три спортивных зала, позволяющих реализовать проекты «Самбо в школу» и «Футбол в школу», два бассейна (включая 25-метровый на 8 дорожек), тренажерный зал, тир.
- Комфорт и масштаб: Актовый зал на 635 мест, современная столовая на 425 мест, медицинский блок, зоны для групп продленного дня.
Строительство школы стало воплощением крепких партнерских связей региона с Республикой Беларусь и и реализован при поддержке белорусской компании «Белстройцентр».
