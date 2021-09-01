В День знаний в Кингисеппе открыт Детский технопарк «Кванториум»

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Соглашение между правительством Ленинградской области, компанией «ЕвроХим» и Фондом Андрея Мельниченко о создании детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе было подписано в августе 2020 года. Стоимость проекта составляет 108 млн рублей.

Технопарк площадью более 1000 квадратных метров рассчитан на обучение 800 школьников год, еще 4000 учеников станут участниками мероприятий различного формата. С начала учебного года обучение будет вестись по направлениям «Хайтек», «IT-квантум», «Космоквантум», «Наноквантум», «Промробоквантум» и «Биоквантум».

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Предусмотрено и обучение по дополнительным программам: технический английский язык, квантошахматы и математика, физическая и химическая лаборатории. Параллельно с образовательным процессом в технопарке будет происходить непрерывное развитие общекультурных компетенций детей и их родителей.

«Очень правильно, что мы выбрали путь создания „Кванториума“ совместно с градообразующим предприятием. У нас получилась хорошая синергия, и сегодня мы понимаем, что нужно идти дальше — компания „ЕвроХим“ выступила с предложением создать образовательную базу среднего профессионального звена для ее предприятий и других химических производств, которые сегодня строятся в районе. Для нас важно, чтобы туда пришли молодые ребята из Кингисеппа — программисты, инженеры, химики-технологи. Мы выработаем такую модель обучения и подготовки кадров, чтобы она была интересна району, компании и региону. „Кванториум“ помогает детям на раннем уровне выбрать профессию, а стать крепким профессионалом они смогут в техникуме или вузе», — сказал на открытии глава региона.

«Детский технопарк в Кингисеппе, созданный при мощной поддержке губернатора и правительства Ленинградской области, — важный этап продолжения масштабной совместной программы „ЕвроХима“ и Фонда Андрея Мельниченко по организации центров поддержки одарённых детей в российских регионах, — отметил председатель совета директоров „ЕвроХима“ Игорь Нечаев. — Новое поколение детей, обучающихся в „Кванториуме“ придут в промышленность специалистами высшего класса, что станет настоящим прорывом для развития отрасли. Данный образовательный центр станет фундаментом для развития инженерных специальностей, которые очень востребованы в нашей стране».

«Открытие детского технопарка „Кванториум“ в Кингисеппе дает новый импульс для развития образовательной программы Фонда Андрея Мельниченко, которая в этом году отмечает свое пятилетие. Мы стремимся предоставить школьникам, живущим в российских регионах, уникальную возможность получать глубокие знания по предметам естественно-математического цикла в самых современных условиях и учиться успешно применять их на практике. Надеемся, что юные кингисеппские таланты смогут по-настоящему увлечься наукой и изобретательством, проявить себя и в будущем стать высококвалифицированными специалистами, которые пополнят ряды ведущих российских компаний, укрепят научную и производственную сферы Ленинградской области», — сказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.