Под Кингисеппом появилась школа с безбарьерной средой

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1 сентября в деревне Большая Пустомержа свои двери распахнула Пустомержская СОШ. На церемонии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который находился в Кингисеппском районе с рабочей поездкой.

Примечательно, что образовательное учреждение возвели всего за несколько лет в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области». На строительство выделили 540 миллионов рублей, из которых 486 — от Ленобласти и 54 — от муниципалитета.

Здание рассчитано на 220 человек.

© 47channel.ru

© 47channel.ru

Сюда поступили ребята, которые живут как на территории Пустомержского сельского поселения Кингисеппского района, так и те, кто будет приезжать из Беседского сельского поселения Волосовского района. Возить школьников будет специальный школьный автобус на 22 места, оборудованный в соответствии со всеми требованиями.

Помимо самой школы рабочие благоустроили и территорию рядом, поставив детскую игровую площадку, актовый зал, библиотечно-информационный центр. Здесь есть медблок, кухня, столовая, современные столярные и слесарные мастерские, помещение для занятий по домоводству, кабинет для внеурочной деятельности.

Для занятий физической культурой в СОШ есть спортзал и стадион с футбольным полем. В кабинеты закупили современное оборудование и технику. Помимо этого, в образовательном учреждении создана безбарьерная среда: есть физический доступ во все необходимые помещения для лиц с ОВЗ и инвалидов различных заболеваний.