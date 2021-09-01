Краснодарская компания открыла новую линию по производству сахарной кукурузы
Предприятие «Юнона Инвест ЛТД» нарастило свои мощности и теперь способно обрабатывать 180 тонн сырой кукурузы в сутки.
Компания открылась в краевом центре 25 лет назад, с тех пор ее площадь возросла с 60 до 3000 м2. Предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда». За последние 5 лет ему удалось провести комплексную модернизацию, построить современные цеха и склады, смонтировать очистные сооружения. Все это существенно нарастило объёмы выпуска продукции.
Сейчас в цехах выпускается около 100 наименований консервов. Помимо сахарной кукурузы, зеленого горошка и томатной пасты там также изготавливают различные соусы и джемы.
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