Новые школы открываются в регионах часть 8 (2021г.)
Иркутская область
г.Саянск
В Саянске открыли новую школу № 8. в которую 1 сентября 2021 года пошли 500 учеников. Здание возвели за два года, до этого в городе не строили школ больше 30 лет. В школе оборудован бассейн с четырьмя дорожками, большой спортивный и актовый зал, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, зал хореографии, музей, игровые комнаты и лифты.
https://www.adm.../news/9843.html
https://sayansk...anske/97130469/
Пермский край
г.Пермь
В Перми в День знаний состоялось торжественное открытие нового корпуса школы «Фотоника». В новом корпусе школы созданы все условия для обеспечения высокого уровня предпрофессиональной готовности учащихся. Так, помимо учебных классов, в здании оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии, спортивный и актовый залы, библиотека, мастерские. В новом четырёхэтажном корпусе смогут заниматься 400 учеников средних и старших классов. Школьники младшего звена также смогут посещать лаборатории в рамках своей проектной деятельности. Школа была построена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
https://vk.com/...l-79371742_3480 (фото)
https://permedu...hkoly-fotonika/ ( открытие)
п. Березники
1 сентября в Березниках открыли новую школу на 1200 мест. Она разместилась в строящемся микрорайоне «Любимов» и получила название «Инженерия». Все укомплектовано самым передовым оборудованием.
https://vesti-p...56b2098ef8af49c
http://neperm.r...la-s-bassejnom/
Республика Татарстан
г. Казань
1 сентября в «Салават Купере» на улице Ильгама Шакирова открылся лицей № 188 «Бионика» на 1224 места. Он стал третьим учебным заведением, построенным в микрорайоне. На сегодняшний день в лицей зачислено 690 человек, в том числе 228 первоклассников — всего сформировано 25 классов.
В лицее есть школьный ресторан на 456 мест, два бассейна площадью 275 кв. метров и 75 кв. метров, актовый зал на 560 посадочных мест, а также в учебные классы. Кабинеты оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивными досками. При кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские. Помимо этого, в лицее оборудованы два инженерно-технологических кабинета. В школьных коридорах для детей установлены удобные мягкие диваны, на первом этаже есть коворкинг-зона, где школьники смогут читать, делать уроки или просто отдыхать в свободное время. Для учащихся группы продленного дня будет организован спальный режим.
https://kzn.ru/...-na-1224-mesta/
https://www.bus....ru/news/520731
Проезжая часть рядом со школой действительно забита припаркованными машинами © static.ngs.ru
Омская область
г. Омск
1 сентября в микрорайоне Амурский-2 первых учеников приняла школа № 30, которая на данный момент является самой большой в Омской области
Из-за количества родителей их попросили отойти с футбольного поля на дорожку © static.ngs.ru
Школа рассчитана на 1122 места. В ней укомплектовано 13 первых классов. Стоимость объекта составила более 645,8 млн рублей. В здании есть удобные рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования, необходимая инфраструктура для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, открываются два класса универсального профиля. Около школы оборудована современная спортивная площадка.
Цвета в интерьере такие же яркие, как и на фасаде здания. В коридорах можно посидеть на пуфиках © static.ngs.ru
Дизайн школьных парт и стульев не поменялся за много лет © static.ngs.ru
Самый большой из спортзалов школы © static.ngs.ru
Залу может позавидовать даже какой-нибудь фитнес-клуб © static.ngs.ru
Столовая достаточно просторная для такой большой школы © static.ngs.ru
Но вот справится ли раздача с таким количеством учеников © static.ngs.ru
https://ngs55.r...09/01/70111292/
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