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1 день назад 2007
termometrix Образование

Все участники сборной России завоевали золотые медали 56-й Международной олимпиады по физике

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Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии.

Сборная достойно представила Россию на одном из самых престижных интеллектуальных состязаний мира, которое объединило участников из 91 страны. Физика входит в число дисциплин, которые являются основой для технологического лидерства.

Российскую делегацию на олимпиаде возглавил директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко. Его заместители — учитель физики Физтех-лицея имени П.Л. Капицы Антон Вергунов и представители МФТИ Арсений Пикалов, Ярослав Поздняк и Федор Цыбров.

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Источник: наука.рф

Комментарии 29

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  • Нет аватара Vodnyj.turist12.07.26 17:50:48

    к сожалению это не школьники в прямом понимании этого слова! а в школе ЕГЭ

    #1319182
    • Нет аватара DimaY12.07.26 18:10:02

      Вы когда-нибудь участвовали в олимпиадах по какому нибудь предмету? По физике, математике, химии…

      #1319183
      • Нет аватара Vodnyj.turist12.07.26 18:58:39

        какое это имеет отношение к моему коменту?

        #1319184
        • Нет аватара DimaY12.07.26 19:53:29

          Прямое. Причем здесь ЕГЭ и олимпиады по предметам? Пустил ветру и уже красавец! Вот когда сможете разбираться в физике на уровне этих ребят, тогда и сможете о чём то судить.

          #1319187
          • Нет аватара Vodnyj.turist12.07.26 20:56:53

            Пока в обычных школах будет такое образование как сейчас, все эти потуги имеют очень мало общего с действительностью тк многие из этих талантливых ребят как обычно поедут за бугор ! Не имею ничего против олимпийцев, но надо иметь хотя бы нормальный уровень преподования о обычных школах, а то будет не из кого отбирать)

            #1319189
            • Нет аватара DimaY12.07.26 21:23:36

              А почему бы Вам не пойти в школу преподавать? Или нет не выполнимой работы для человека, который не собирается её делать сам?

              Насчет талантливых ребят, которые, как обычно поедут за бугор. Я был олимпиадником. Живу и работаю в России, хотя был в 34 странах. Моя дочь олимпиадница, живет и работает в России, хотя тоже много где была.

              Систему образования критиковать легко и даже популярно.

              «Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитанием, слава богу, у нас немудрено блеснуть.» А.С Пушкин.

              Я преподавал в ВУЗе 12 лет, моя дочь действующий преподаватель в ВУЗе. Ни для нее, ни для меня это не было никогда основным доходом.

              А Вы кто? Греби веслом, турист.

              #1319190
              • Нет аватара Vodnyj.turist12.07.26 22:21:52

                ВЫ чего так взбеленились )? статистка как раз показывет обратное, а уж за современное преподование лучше бы помолчали преподователь)

                #1319199
                • Нет аватара DimaY12.07.26 22:30:50

                  Марк Твен в публикации «Главы моей автобиографии» в журнале «Североамериканское обозрение» 5 июля 1907 года приписал высказывание «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».

                  Вы о какой статистике говорите? Я Могу статистикой доказать смертельную опасность употребления маринованных огурцов и то что Вы не существуете вообще.

                  Что Вы знаете об современном образовании в России вообще? И с чем сравниваете?

                  #1319200
                  • Нет аватара Vodnyj.turist12.07.26 23:04:07

                    Вы толи тупите, толи делаете вид, глупо отрицать очевидное. Мы многое что изобрели и даже получали Нобелевки, тока чтото реализации технологий нами изобретенных все как-то не у нас!!! И мой комент косался именно этого. Засим заканчиваем диспут как бесперспективный.

                    #1319205
                    • Нет аватара DimaY12.07.26 23:12:47

                      Это понятно, что Вы хотите закончить диспут, потому что Вы не правы и знаете это. И знаете, что если мы продолжим, то что я Вас мехом внутрь выверну.

                      Кстати, а Вы Гребубля или Гребибля?

                      #1319209
                      • Нет аватара Vodnyj.turist13.07.26 07:36:11

                        повеселил выворачиватель )) и я вам не хамил олень)

                        #1319212
                  • Комментарий удалён
    • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 19:15:42

      Со времен СССР на уровне городских, областных, а тем более международных олимпиадах побеждали совсем не те, кто учился по стандартной программе и сдавал стандартные экзамены. Это были ученики всяких экспериментальных школ, школ с углубленным изучением математики и физики, школьники занимавшиеся в заочных физматшколах, в частности при МФТИ, школьники посещавшие т.н. математические кружки и т. д.
      Обычному школьнику, учившемуся по обычной программе в обычной школе на перечисленных олимпиадах призовые места не грозили.
      Это я Вам как призер городских и областных олимпиад в конце 1070-х гг говорю.

      Отредактировано: Сергей Турчин~19:17 12.07.26
      #1319185
      • Нет аватара DimaY12.07.26 20:00:01

        Все верно. Но даже «ученики всяких экспериментальных школ, школ с углубленным изучением математики и физики, школьники занимавшиеся в заочных физматшколах, в частности при МФТИ, школьники посещавшие т.н. математические кружки и т. д.» не имели гарантий. Многое зависело от конкретного человека.

        #1319188
        • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 21:31:13

          Если этот конкретный человек не занимался бы тем или иным способом математикой или физикой в удвоенном объеме по сравнению со стандартной школьной программой на олимпиаде ему кроме как курить бамбук делать бы было екчего.

          Отредактировано: Сергей Турчин~21:33 12.07.26
          #1319191
          • Нет аватара DimaY12.07.26 21:38:07

            У меня не было призерства на областной олимпиаде. На краевой было, но на областной не было. И участие в двух всесоюзах, правда без призрества. Конечно я ничего не понимаю.

            #1319193
            • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 21:43:21

              И что, у Вас в школе не было кружка, сами Вы не читали самостоятельно каких-нибудь дополнительных книжек, журнал Квант, не решали задачки сверх программы и т. п.

              Отредактировано: Сергей Турчин~21:50 12.07.26
              #1319195
              • Нет аватара DimaY12.07.26 21:57:43

                У меня в школе не было профильного кружка. У нас школа специализировалась на другом предмете. Журнал Квант я тоже не читал. Я не физик и не математик. Но были другие возможности. Другая литература, включая периодику.

                #1319196
                • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 22:05:24

                  Если Вы участвовали и добивались успехов не в физико-математических олимпиадах, а в каких=то других, то мы говорим о разных сущностях.

                  Сказали А, так скажите и Б, что это за предмет и в чем состояла специализация Вашей школы, а также какими ресурсами Вы пользовались сверх школьных учебников и программы. В любом случае Вы сами сказали, что Вы не ограничивались школьной программой.

                  #1319197
                  • Нет аватара DimaY12.07.26 22:19:49

                    Ок. Специализация моей школы- английский язык. До щести уроков в неделю. Точнее пять уроков английского и 1 урок английской литературы.

                    Ресурсы которыми я пользовался: Малая академия Красноярского госуниверситета. Кружок по химии Красноярского Технологического института, КЛШ. Ну и УПК по специальности библиотекарь, что давало неограниченный доступ к литературе. Плюс домашняя библиотека и не имей сто рублей, а имей сто друзей.

                    Отредактировано: DimaY~22:22 12.07.26
                    #1319198
                    • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 22:32:53

                      Тогда о чем мы с Вами спорим? Точнее в чем Ваша критика моего первого сообщения?
                      Вы ведь как и я сказали, что много и упорно занимались своим предметом далеко за рамками стандартной школьной программы с привлечением внешних ресурсов.

                      Со мной вместе на курсе училось большое количество выпускников сельских школ, но все они либо занимались в ЗФТШ, либо каким-то иным способом занимались самостоятельно физикой и математикой. Естественно у них были были неплохие способности плюс ко всему этому.

                      #1319201
                      • Нет аватара DimaY12.07.26 22:40:56

                        Я Вас не критиковал, только заметил, что результаты олимпиад определялись не только фактом обучения во внешкольных учебных активностях, но и тем, что человек делал лично, непосредственно на олимпиаде.

                        #1319203
                        • Сергей Турчин Сергей Турчин12.07.26 22:50:05

                          Естественно. Задачки-то надо было решать, а не только кичиться знаменитой в городе физматшколой или тем, что занимаешься с использованием умных книг и задачников.
                          Но багаж на пятерки освоенной стандартной школьной программы на олимпиаде ничем не поможет.

                          Отредактировано: Сергей Турчин~23:44 12.07.26
                          #1319204
                      • Нет аватара Vodnyj.turist13.07.26 07:57:26

                        А он любит спорить, осбенно когда не понимает о чем написано! Одно слово библиотекарь, читает много понимает не все)   

                        #1319214
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.07.26 21:41:41

            Это естестественно — результата без дополнительной работы не получишь. И это в общем-то справедливо.

            #1319194
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.07.26 21:37:47

        Это понятно — одни занимаются больше и имееют лучшие способности, а другие занимаются меньше или имеют меньше способости. Жизнь правда вносит свои коррективы — есть еще такие факторы как черты характера, психика …

        Но способности и таланты все-таки много значать и без них нпр. в математике не добешься сильных результатов — поэтому таланты нужно вскрывать и потом поддерживать.

        #1319192
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.07.26 22:36:46

    Чтобы побеждать иди хотя бы приично выступать в таких олимпиадах не хватить обычной школьной программы.
    И это касается любой страны мира.

    Это состязания для особо одаренных и еще много занимающихся. Даром это не дается.

    #1319202
    • Нет аватара DimaY12.07.26 23:06:10

      Я расскажу историю из жизни.

      Предстояла региональная олимпиада. Ко мне приехал друг из другого города, тоже участник. Мы перед олимпиадой не спали, нам было о чём поговорить. Мы пришли на олимпиаду слегка ошалевшие с недосыпу, ржем как кони, оба выглядим не очень интеллигентно, а вокруг куча очень приличных ребят и девчат, в очёчках, с тетрадками. И тут мы — Бивис и Бадхед. Я посмотрел на это и сказал своему другу, нам конец.

      На втором туре, мы незнакомых лиц не видели. И оба стали призерами.

      #1319208