Все участники сборной России завоевали золотые медали 56-й Международной олимпиады по физике
Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии.
Сборная достойно представила Россию на одном из самых престижных интеллектуальных состязаний мира, которое объединило участников из 91 страны. Физика входит в число дисциплин, которые являются основой для технологического лидерства.
Российскую делегацию на олимпиаде возглавил директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко. Его заместители — учитель физики Физтех-лицея имени П.Л. Капицы Антон Вергунов и представители МФТИ Арсений Пикалов, Ярослав Поздняк и Федор Цыбров.
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