В СКФУ открылись новые учебно-лабораторные корпуса

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В День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете открылись два новых учебно-лабораторных корпуса. В новых корпусах общей площадью свыше 17 тыс. квадратных метров приступили к занятиям студенты инженерных специальностей, медико-биологического факультета и факультета пищевой инженерии и биотехнологий.

В новых корпусах СКФУ созданы безбарьерные условия обучения. Здесь обустроены пандусы, кнопки вызова помощников, помещения для учебных занятий и специальные санитарные комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все вывески продублированы шрифтом Брайля. Обучение будет максимально приближено к практике.

«Шестиэтажный учебно-лабораторный корпус площадью 8,5 тыс. квадратных метров предназначен для обучающихся по инженерным направлениям подготовки. На первых этажах здания расположились научно-исследовательские лаборатории. В стенах института у будущих инженеров есть возможность пройти путь от идеи до готового действующего образца изделия. Студенты могут создать 3D-модель, напечатать прототип на современных 3D-принтерах и затем изготовить образец. В новом корпусе также созданы условия для проведения исследований», ― рассказал проректор по стратегическому развитию СКФУ Никита Авралев.

Семиэтажный корпус площадью 9,3 тыс. квадратных метров принял медико-биологический факультет и факультет пищевой инженерии и биотехнологий. Здесь студенты будут изучать биологию, медицинскую биохимию, биотехнологии, производство продуктов питания, а также стандартизацию и сертификацию. Здесь, к примеру, будут разрабатываться технологии производства искусственного мяса, сублимированных продуктов, в том числе из растительного сырья, произведенного в Ставропольском крае. В скором времени откроется новая лаборатория атомно-молекулярной архитектоники и дизайна функциональных природоподобных пищевых и кормовых систем.