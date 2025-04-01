Победители конкурса «Ученые будущего» завоевали медали в Пекине

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Все пять российских участников получили высшие оценки жюри конкурса.

С 26 по 30 марта в университете Китайской академии наук прошел очередной конкурс молодежного научного творчества. Российскую команду представляли 5 школьников — победителей конкурса научных работ «Ученые будущего», проводимого в рамках мероприятий Всероссийского фестиваля НАУКА 0+. Школьники, сформировавшие команду для международного состязания, — победители проекта прошлого 2024 года.

Конкурс «Ученые будущего» направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся, распространение и популяризацию научных знаний и повышение педагогической квалификации преподавателей России и других стран.

Мария Береснева из Москвы выиграла в секции «Биология и науки о жизни» с работой «Новые данные о размерной структуре популяции морских стрелок Parasagitta elegans в Кандалакшском заливе Белого моря». Исследование возрастной структуры Parasagitta elegans в Кандалакша-Бухте Белого моря проводилось в основном в летний период. До настоящего времени данные о пространственно-возрастной структуре в осенне-зимне-весенний период были скудными. Поскольку реконструкция жизненного цикла вида в Белом море требует изучения пространственно-возрастной структуры стрелковых червей в течение всего года, это стало целью работы Марии. Полученные данные на начальном этапе исследования позволили впервые описать закономерности изменения размерного состава популяции P. elegans в Кандалакшском заливе Белого моря в осенне-зимне-весенний период. Ожидается, что исследования продолжатся в течение полного годового цикла. Это позволит получить полную картину изменений в возрастной и размерной структуре популяции стрелковых червей в исследуемой области и для реконструкции жизненного цикла P. elegans в Белом море.

Дмитрий Наконечный из Севастополя выиграл в секции «Программирование» с работой «Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов». Дмитрий разработал и внедрил алгоритм управления, который позволяет получать, например, команды от аквалангиста для автономного подводного аппарата (АНПА) с помощью распознавания жестов. Это открывает новые возможности для взаимодействия человека с устройством в автономном режиме без необходимости передавать команды по проводам, радио или гидроакустическому каналу. Эти результаты позволят значительно расширить область применения автономных подводных аппаратов и повысить эффективность их использования в различных сферах деятельности.

Андрей Маслов из Иваново занял призовое место в секции «Математика» с работой «О двусторонних паттернах на кубике Рубика». В ходе своей 50-летней истории кубик Рубика неоднократно становился объектом исследования для математиков и программистов. Но есть одна «грань» кубика, о которой мало кто задумывался — двусторонние мозаики из кубиков. Андрей занимается мозаиками из кубиков несколько лет, создаёт картины, которые выставляются на выставках в России и за рубежом. Его увлечение мозаиками заставило задуматься: а что, если изображение будет не только на лицевой стороне мозаики, но и на обратной? Какими могут быть эти изображения? Можно ли собрать кубик таким образом, чтобы на одной стороне была любая комбинация цветов, и на обратной стороне также была любая цветовая схема? Предложенный Андреем метод позволяет собрать любой зеркальный двусторонний паттерн в инверсивных цветах на противоположных гранях кубика Рубика и создавать двусторонние мозаики любых размеров с зеркальным инверсивным изображением на обратной стороне. Результаты исследования позволяют формулировать новые математические задачи для теории групп и смежных областей исследования.

Михаил Елисеев из Москвы выиграл призовое место в секции «Химия» с работой «Электромагнитная жидкость. Наномешалки». Идея проекта заключается в создании магнитной жидкости, состоящей из жесткомагнитных нанопластинок, которые могут вращаться под воздействием поля в жидкости. Ориентация частиц может влиять на ионный транспорт и, следовательно, изменять проводимость коллоида.

Диана Имаева из Раменского стала призером в секции «Физика и астрономия» за работу «Исследование возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях». Суть вихревого эффекта заключается в разделении газа на две фракции при завихрении в цилиндрической или конической камере. На периферии образуется завихренный поток с более высокой температурой, а в центре — завихренный охлажденный поток. Таким образом, использование вихревой трубы на водороде позволяет генерировать водородные потоки температур, которые могут быть использованы для производства горячей воды и для охлаждения в холодильных камерах (например, в складах для хранения скоропортящихся продуктов).

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