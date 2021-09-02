Запущено производство на свинокомплексе «Русагро» в Приморье
2 сентября официально запущено производство на свиноводческом комплексе «Русагро-Приморье» на территории ТОР «Михайловский» в Михайловском районе Приморского края.
Инвестиционный проект реализуется с 2016 года.
Мощность комплекса составит более 75 тысяч тонн свинины в живом весе. Это позволит полностью закрыть потребность жителей Приморского края в охлажденном мясе, а также начать экспорт в Юго-Восточную Азию.
Инвестиции в свиноводческий кластер компании «Русагро» составили 37,5 млрд рублей.
Создано более 1 тыс. рабочих мест для населения Приморского края.
В ТОР «Михайловский» построены шесть свинокомплексов, рассчитанных на единовременное содержание 54 тыс. голов каждый, племенная ферма на 3 тыс. свиноматок общей производительностью почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год, элеваторный комплекс на 320 тыс. тонн зерно, комбикормовый завод мощностью 240 тыс. тонн в год, убойное и мясоперерабатывающее производств.
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