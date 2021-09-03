Новые школы открываются в регионах часть 11 (2021г.)

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Республика Татарстан п. Куюки

1 сентября открыли новый лицей «Алгоритм» в деревне Куюки в Пестречинском районе РТ. Школа на 1224 места была построена за полгода. В новом учебном году за парты лицея «Алгоритм» сядут 1375 детей. Обучать детей в новой школе будет коллектив из 75 педагогов. Самое большое помещение в здании — бассейн с двумя чашами. Есть также столовая на 456 посадочных мест, актовый зал на 560 мест, два спортзала, тренажерный зал, библиотека. На пришкольной территории ученики смогут заниматься в зоне воркаута, игровой, баскетбольной, футбольной площадке, хоккейной коробке.

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https://prav.ta...ews/2007528.htm

https://prav.ta...ort/7569859.htm

Открытие полилингвальной гимназии № 59 «Адымнар-Чаллы» собрало сегодня едва ли не всю городскую элиту в одном месте © stcdn.business-online.ru

г. Набережные челны

1 сентября открыли полилингвальную школу «Адымнар-Чаллы» которая находится на проспекте Чулман. Общая площадь здания — 24 625,22 кв.м.; здание состоит из учебного и административного блоков, медицинского помещения, столовой на 424 мест, актового зала на 560 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока (большой спортзал, малый спортзал, бассейн с двумя чашами). Количество учащихся в смену — 1224 учеников.

© stcdn.business-online.ru

© stcdn.business-online.ru

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© stcdn.business-online.ru

© stcdn.business-online.ru

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https://www.bus.../article/520781

https://prav.ta...ort/7569939.htm

Республика Башкортостан

п. Зубово

В Уфимском районе открыли Центр образования «Знание» © glavarb.ru

Новый центр образования, включающий в себя школу на 640 мест и детский сад на 160 мест. Отметим, что детсад начал работать еще в июне этого года. В школе есть мобильные компьютерные классы, лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, кабинеты химии и биологии с лабораториями. Кроме того, здесь расположены столовая на 216 мест, актовый зал на 110 мест, спортивный и гимнастический залы, библиотека с читальным залом и медиатекой, зал для лекций и интерактивного обучения, слесарная и столярная мастерские, кабинеты домоводства и кулинарии, кройки и шитья. Оборудован кабинет инженерно-технологического профиля с лабораторией робототехники, 3D-моделирования и прототипирования.

https://glavarb...sti/144890.html

/documents/34650/0/DJI_0592.jpg/99281c31-a813-b189-ff01-4da4709ef407 © govvrn.ru

Воронежская область

1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года и открытию Новоусманского образовательного центра в Новой Усмани. Всего в новой школе 1 сентября открылось восемь первых классов.

/documents/34650/0/2021_09_01_S_69.jpg/bad84e37-fd02-6b28-758e-3a11b9e5e1c7 © govvrn.ru

Новоусманский образовательный центр рассчитан на 1100 мест — всего предусмотрено 44 класса. Здание разделено на три блока: блок начальных классов, блок средних и старших классов и общественно-административный блок. В зоне отдыха для школьников разных возрастов предусмотрены площадки для подвижных игр, зона тихого отдыха и отдельная площадка для игр группы продленного дня, также есть футбольное поле, беговые дорожки, площадки для гимнастики, сдачи норм ГТО, толкания ядра, прыжков в высоту и длину.

© riavrn.ru

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© riavrn.ru

https://www.gov.../-/~/id/8618183

https://riavrn....-novuyu-shkolu/

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пос. Отрадное

1 сентября в п. Отрадное с особенным волнением ждали жители не только нашего строящегося микрорайона, но и близлежащих населенных пунктов. В этот день их ждал настоящий праздник — открытие современной гимназии, одной из лучших в области по масштабу и техническому оснащению.

© vyborstroi.ru

В одну смену здесь смогут учиться сразу 1 224 ученика. Здесь эту задачу решает грамотное зонирование здания. Оно представляет собой три разновысоких корпуса: трех-четырехэтажный учебный, двухэтажный общественный и одноэтажный спортивный, которые связаны между собой вестибюльной группой. Учебный корпус разделен на начальную школу и старшие классы. На каждом этаже возле классов обустроены рекреационные зоны, чтобы ребята с комфортом отдыхали на переменках. Стильная геометрия на стенах, использование ярких цветов и вставок из экоматериалов, продуманная навигация, большие окна, много света и простора — такой уют мы с любовью создали для того, чтобы учащиеся с удовольствием проводили здесь время.

© vyborstroi.ru

Еще одной отличительной чертой гимназии — всестороннее развитие учащихся. Здесь ребята не только смогут обучаться по предметам, но и раскрывать свои таланты, посещая различные лаборатории, кружки и секции по интересам. Так, для полезного досуга детей предусмотрен читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, кабинет 3D-моделирования, музыкальный и кружок хореографии.

© vyborstroi.ru

© vyborstroi.ru

© vyborstroi.ru

© vyborstroi.ru

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© vyborstroi.ru

© vyborstroi.ru

© vyborstroi.ru

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https://vyborst...naya-gimnaziya/