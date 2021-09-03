Новые школы открываются в регионах часть 12 (2021г.)
Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Российский
В посёлке Российском Краснодара открыта новая большая школа
Учебный процесс школы № 94 организован в трех корпусах. За счёт нового здания по ул. Изобильной количество первых классов почти равняется количеству букв алфавита. Это не отражается на качестве образования — в школе созданы комфортные условия.
Утром 1 сентября здесь прошел традиционный праздник первого звонка. В новую школу приняли детей из близлежащих жилых комплексов.Оформление интерьера выполнено в стиле Серебряного века. В учебных классах установлены интерактивные доски, необходимое компьютерное оборудование. В здании есть даже небольшая картинная галерея.
В новой школе — два спортивных зала и один тренажерный, библиотека, профильные кабинеты, медицинский блок и столовая.На прилегающей территории оборудовали спортивные площадки. Ученики будут заниматься гимнастикой, прыжками в длину, мини-футболом. Также есть полоса препятствий и круговая беговая дорожка.
https://vashgor...ru/news/1283041
https://vk.com/...28402455_130638
г. Краснодар мкр Гидростроителей
Корпус на 400 мест в смену построен на территории школы № 46 по ул. Гидростроителей, 20. В этом учебном году к 1 сентября в школе сформировали 15 первых классов.
1 сентября здесь, как и в других образовательных учреждениях города, прошла праздничная линейка. Начальная школа оснащена современным компьютерным, сенсорным и 3D-оборудованием.
https://vashgor...ru/news/1283167
https://vk.com/...28402455_130648
Первый звонок прозвенел в новой школе по ул. им. Виктора Нарыкова, 11
В День знаний школа на 1100 мест в смену вблизи Новознаменского жилого района впервые распахнула двери перед учениками. В школу на территории ЖК «Сосновый бор» 1 сентября пошли 448 учеников, в том числе 149 первоклассников.
Это учебное заведение стало первым в этой части города. Сюда пришли учиться дети из Новознаменского жилого района и части пос. Знаменского. В школе — учебные классы, два актовых зала, два спортзала, пищеблок, два компьютерных класса, кабинет виртуальной реальности, мастерские для мальчиков и кабинеты кулинарии для девочек.
https://vashgor...ru/news/1283135
Школа по ул. 4-й Целиноградской в Молодежном микрорайоне Краснодара
Помимо учеников, которые перешли из других образовательных учреждений, День знаний здесь встретили 490 первоклассников. Учебное заведение на 1100 мест откроет свои двери 1 сентября. У здания пять сообщающихся блоков, а территорию школы подготовили для разных занятий спортом.
Кроме классов в корпусе находится столовая, в которой помещаются 600 человек одновременно, актовый и спортивный залы. Есть библиотека и медицинский блок. Все помещения уже готовы к приему детей, они оснащены необходимым оборудованием.
https://ki-news...om-mikrorajone/ (фото внутрянки)
https://krasnod...godu-krasnodar/ (новость об открытии школ)
https://krd.ru/...020_101032.html ( фото школы)
https://krd.ru/...021_094523.html ( открытие этой школы)
В станице Брюховецкой завершили строительство дополнительного корпуса школы №3 © krasnodar-news.net
станица Брюховецкая Краснодар
В школе станицы Брюховецкой открыли дополнительный корпус для младшеклассников.
Торжественная линейка состоялась в школе № 3 имени Александра Сергеевича Пушкина. Образовательное учреждение открыли еще в 1914 году, нынешнее здание возвели 47 лет назад, а в этом году завершили его реконструкцию.
На территории школы построили дополнительный корпус, в котором с сегодняшнего дня начнут обучаться младшеклассники.
http://krasnoda.../19/238128.html ( фото корпуса)
https://brupres...3-открыл/ (открытие)
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03.09.2120:17:04