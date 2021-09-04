Новые детские сады открываются в регионах часть 13 (2021г.)

Второй корпус детского сада на ул. Архитектора П. П. Берша открыли в Ижевске © udmurt.media

Республика Удмуртия

г. Ижевск

Второй корпус детского сада № 216 на ул. Архитектора П. П. Берша открыли в Ижевске. Все 220 мест уже заняты, Пространство детского сада позволяет реализовать общеобразовательную программу нового поколения «Школа-2100». В саду планируют оборудовать кинозал для просмотра фильмов с детьми и родителями, создать пространства для лекториев и тренингов. Условия организовали и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Супер детки: в Ижевске открылся второй корпус детского сада на улице Берша © susanin.news

© izh.ru

© izh.ru

https://www.izh...romo/69367.html

https://udmurt....i-nauka/126607/

https://susanin...0210902-286101/

Дмитрий Миронов открыл новый детский сад в Пошехонском районе © yarregion.ru

Ярославская область

Пошехонский район

Малыши Пошехонья 1 сентября пошли в новый детский сад «Умка».Общая вместимость — 110 воспитанников. В очереди на получение места в детском саду в Пошехонье на начало года стояли 92 ребенка. Открытие «Умки» решило вопрос дошкольного образования для малышей от полутора до трех лет и на перспективу. В здании обустроены медкабинет с процедурной, кабинеты психолога и логопеда, просторный зал для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок. Для удобства детей и родителей сделана колясочная. На территории — шесть прогулочных участков и физкультурная площадка.Особое внимание уделено вопросам безопасности: объект оборудован видеодомофоном, системой охранной и пожарной сигнализации.

Дмитрий Миронов открыл новый детский сад в Пошехонском районе © yarregion.ru

https://www.yar...px?NewsId=22370

© s.newslab.ru

Красноярский край

п. Элита

В поселке Элита Емельяновского района построили и открыли детский сад на 270 мест. Учреждение полностью скомплектовано, 1 сентября оно примет первых воспитанников, В садике есть несколько спортивных залов, актовый зал, современный пищеблок, просторная и благоустроенная площадка для прогулок. Стоимость объекта — 279,5 млн рублей.

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru

https://newslab...ru/news/1055393

© kalmregion.ru

Республика Калмыкия

село Эсто-Алтай

Детский сад «Колосок» рассчитанный на 50 мест полностью укомплектован. Рабочий коллектив состоит из 20 человек. Помимо заведующего и воспитателей, в штате учреждения состоят: психолог, методист, логопед, музыкальный педагог, педагог по физической культуре, работники кухни, кастелянша.Для детей и воспитателей созданы все необходимые условия: раздевалки, буфет и современная кухня, душевые и туалеты, прачечная, залы для занятий по музыке и физической культуре, медицинский кабинет, комнаты для отдыха персонала, также проведено централизованное газо и водоснабжение. Для детей на прилегающей территории имеются беседки, песочницы, качели, карусели.

https://elista....y-sad/97209244/

© kalmyk.er.ru

село Сывдык

1 сентября, новый детский сад «Байр» в поселке Эвдык открыл свои двери 20-ти малышам дошкольного возраста.

https://kalmyk....vyj-detskij-sad

В калмыцком селе спустя 26 лет ожидания появился детсад © static.mk.ru

В селе Кегульта открыли долгожданный детский сад, современное и благоустроенное здание, рассчитанное на 30 детей, имеет централизованные газо- и водоснабжение, буфет, душевые и туалетные комнаты. Есть здесь и универсальный зал для занятий по физкультурой и музыкой, методический кабинет, комнаты хранения продуктов, прачечную, медицинский блок.

http://kalmregi...yy-detskiy-sad/

https://www.mk-...sya-detsad.html

© im.kommersant.ru

Свердловская область

г. Екатеринбург

Дошкольное учреждение № 437 «Солнечный лучик» сможет принять 250 воспитанников. В детском саду предусмотрено 10 групп, из которых две — ясельные. Новый детсад расположился по адресу: Золотистый бульвар, 9 и представляет собой трехэтажное здание. Архитектуре здания присущи характерные для Солнечного эстетика и функциональность пространства, а на территории детского сада создано многоуровневое озеленение..

https://www.kom....ru/doc/4956857

© mari-el.gov.ru

Республика Марий Эл

пос. Медведково

Новый детский сад «Теремок», стал шестым дошкольным учреждением, построенным в Медведевском районе, за последние четыре года и пятнадцатым детским садом, построенным в республике с 2017 года. В детском саду будет 5 групп. В здании детского сада имеется: пищеблок, прачечная, медицинский блок, объединенный музыкальный и спортивный зал, методический кабинет, кабинеты дополнительного образования. Детский сад полностью оснащен оборудованием и мягким инвентарем. Территория и прогулочные площадки детского сада оборудованы в полном объеме. Для обеспечения комфортного и полноценного пребывания детей сформирован квалифицированный штат сотрудников.

© mari-el.gov.ru

© mari-el.gov.ru

© mari-el.gov.ru

http://mari-el....20210830-6.aspx

© tverigrad.ru

Тверская область

г. Тверь

На улице Планерная в Твери открыл свои двери детсад, рассчитанный на 150 малышей. Учреждение находится в шаговой доступности от новых многоэтажек. И под стать им — выполнено в необычном стиле, с яркими элементами в дизайне и с несколькими игровыми площадками на территории.

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

https://tverigr...ice-planernaja/

В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru

Республика Ингушетия

сельское поселение Новый Редант Малгобекского района.

Детский сад «Росинка» на 220 мест открыли в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Дошкольное учреждение стало первым на территории населенного пункта и полностью решило для его жителей вопрос очередности в детсады.

В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru

В двухэтажном здании предусмотрены оборудованный пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. А для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда — установлены пандусы и подъемник. Во дворе детского сада игровые площадки оборудованы спортивными снарядами для физического развития маленьких воспитанников, а также созданы песочницы, горки и лесенки.

В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru

Это четвертый детский сад, открытый в регионе в течение последнего месяца. Ввод трех других детских учреждений состоялся чуть ранее в сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт. Все они являются первыми в этих населенных пунктах. Введение новых объектов позволило создать около 800 новых мест для дошколят.

В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru

https://ingushe...osti_v_detsady/

http://pravitel...il.php?ID=36643

© t-l.ru

Тюменская область

г.Тюмень

Новый детский сад «Счастливое детство» — девятый корпус детсада № 50 — открыли в ЖК «Первый Плехановский» на ул. А. Кореневского, 24 в Тюмени 23 августа.Он рассчитан на 516 детей. В трехэтажном здании могут располагаться 14 групп, четыре из них — для дошколят от 1,5 до 3 лет. Помещения укомплектованы легко трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием.

https://tumen.b...y-sad/96828825/

© adm-nao.ru

Ненецкий автономный округ

В селе Несь состоялось торжественное открытие нового детского сада.

© nao24.ru

© nao24.ru

https://nao24.r...nyy-detsad.html

https://adm-nao...governor/27560/

© obninsk.name

Калужская область

г. Обнинск

1 сентября в Обнинске открылся новый детский сад под названием «Чебурашка», который будут посещать 140 малышей, в том числе 40 — ясельного возраста, здесь созданы все условия для комфорта малышей и их всестороннего гармоничного развития — светлые уютные группы, музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет с интерактивным комплексом «Логопаровозик».

https://obninsk...e/news36485.htm

https://obninsk...y-sad/97167174/