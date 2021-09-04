Новые детские сады открываются в регионах часть 13 (2021г.)
Второй корпус детского сада на ул. Архитектора П. П. Берша открыли в Ижевске © udmurt.media
Республика Удмуртия
г. Ижевск
Второй корпус детского сада № 216 на ул. Архитектора П. П. Берша открыли в Ижевске. Все 220 мест уже заняты, Пространство детского сада позволяет реализовать общеобразовательную программу нового поколения «Школа-2100». В саду планируют оборудовать кинозал для просмотра фильмов с детьми и родителями, создать пространства для лекториев и тренингов. Условия организовали и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Супер детки: в Ижевске открылся второй корпус детского сада на улице Берша © susanin.news
https://www.izh...romo/69367.html
https://udmurt....i-nauka/126607/
https://susanin...0210902-286101/
Дмитрий Миронов открыл новый детский сад в Пошехонском районе © yarregion.ru
Ярославская область
Пошехонский район
Малыши Пошехонья 1 сентября пошли в новый детский сад «Умка».Общая вместимость — 110 воспитанников. В очереди на получение места в детском саду в Пошехонье на начало года стояли 92 ребенка. Открытие «Умки» решило вопрос дошкольного образования для малышей от полутора до трех лет и на перспективу. В здании обустроены медкабинет с процедурной, кабинеты психолога и логопеда, просторный зал для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок. Для удобства детей и родителей сделана колясочная. На территории — шесть прогулочных участков и физкультурная площадка.Особое внимание уделено вопросам безопасности: объект оборудован видеодомофоном, системой охранной и пожарной сигнализации.
Дмитрий Миронов открыл новый детский сад в Пошехонском районе © yarregion.ru
https://www.yar...px?NewsId=22370
Красноярский край
п. Элита
В поселке Элита Емельяновского района построили и открыли детский сад на 270 мест. Учреждение полностью скомплектовано, 1 сентября оно примет первых воспитанников, В садике есть несколько спортивных залов, актовый зал, современный пищеблок, просторная и благоустроенная площадка для прогулок. Стоимость объекта — 279,5 млн рублей.
https://newslab...ru/news/1055393
Республика Калмыкия
село Эсто-Алтай
Детский сад «Колосок» рассчитанный на 50 мест полностью укомплектован. Рабочий коллектив состоит из 20 человек. Помимо заведующего и воспитателей, в штате учреждения состоят: психолог, методист, логопед, музыкальный педагог, педагог по физической культуре, работники кухни, кастелянша.Для детей и воспитателей созданы все необходимые условия: раздевалки, буфет и современная кухня, душевые и туалеты, прачечная, залы для занятий по музыке и физической культуре, медицинский кабинет, комнаты для отдыха персонала, также проведено централизованное газо и водоснабжение. Для детей на прилегающей территории имеются беседки, песочницы, качели, карусели.
https://elista....y-sad/97209244/
село Сывдык
1 сентября, новый детский сад «Байр» в поселке Эвдык открыл свои двери 20-ти малышам дошкольного возраста.
https://kalmyk....vyj-detskij-sad
В калмыцком селе спустя 26 лет ожидания появился детсад © static.mk.ru
В селе Кегульта открыли долгожданный детский сад, современное и благоустроенное здание, рассчитанное на 30 детей, имеет централизованные газо- и водоснабжение, буфет, душевые и туалетные комнаты. Есть здесь и универсальный зал для занятий по физкультурой и музыкой, методический кабинет, комнаты хранения продуктов, прачечную, медицинский блок.
http://kalmregi...yy-detskiy-sad/
https://www.mk-...sya-detsad.html
Свердловская область
г. Екатеринбург
Дошкольное учреждение № 437 «Солнечный лучик» сможет принять 250 воспитанников. В детском саду предусмотрено 10 групп, из которых две — ясельные. Новый детсад расположился по адресу: Золотистый бульвар, 9 и представляет собой трехэтажное здание. Архитектуре здания присущи характерные для Солнечного эстетика и функциональность пространства, а на территории детского сада создано многоуровневое озеленение..
https://www.kom....ru/doc/4956857
Республика Марий Эл
пос. Медведково
Новый детский сад «Теремок», стал шестым дошкольным учреждением, построенным в Медведевском районе, за последние четыре года и пятнадцатым детским садом, построенным в республике с 2017 года. В детском саду будет 5 групп. В здании детского сада имеется: пищеблок, прачечная, медицинский блок, объединенный музыкальный и спортивный зал, методический кабинет, кабинеты дополнительного образования. Детский сад полностью оснащен оборудованием и мягким инвентарем. Территория и прогулочные площадки детского сада оборудованы в полном объеме. Для обеспечения комфортного и полноценного пребывания детей сформирован квалифицированный штат сотрудников.
http://mari-el....20210830-6.aspx
Тверская область
г. Тверь
На улице Планерная в Твери открыл свои двери детсад, рассчитанный на 150 малышей. Учреждение находится в шаговой доступности от новых многоэтажек. И под стать им — выполнено в необычном стиле, с яркими элементами в дизайне и с несколькими игровыми площадками на территории.
https://tverigr...ice-planernaja/
В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru
В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru
Республика Ингушетия
сельское поселение Новый Редант Малгобекского района.
Детский сад «Росинка» на 220 мест открыли в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Дошкольное учреждение стало первым на территории населенного пункта и полностью решило для его жителей вопрос очередности в детсады.
В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru
В двухэтажном здании предусмотрены оборудованный пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. А для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда — установлены пандусы и подъемник. Во дворе детского сада игровые площадки оборудованы спортивными снарядами для физического развития маленьких воспитанников, а также созданы песочницы, горки и лесенки.
В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru
Это четвертый детский сад, открытый в регионе в течение последнего месяца. Ввод трех других детских учреждений состоялся чуть ранее в сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт. Все они являются первыми в этих населенных пунктах. Введение новых объектов позволило создать около 800 новых мест для дошколят.
В Новом Реданте полностью закрыли вопрос очередности в детсады © ingushetia.ru
https://ingushe...osti_v_detsady/
http://pravitel...il.php?ID=36643
Тюменская область
г.Тюмень
Новый детский сад «Счастливое детство» — девятый корпус детсада № 50 — открыли в ЖК «Первый Плехановский» на ул. А. Кореневского, 24 в Тюмени 23 августа.Он рассчитан на 516 детей. В трехэтажном здании могут располагаться 14 групп, четыре из них — для дошколят от 1,5 до 3 лет. Помещения укомплектованы легко трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием.
https://tumen.b...y-sad/96828825/
Ненецкий автономный округ
В селе Несь состоялось торжественное открытие нового детского сада.
https://nao24.r...nyy-detsad.html
https://adm-nao...governor/27560/
Калужская область
г. Обнинск
1 сентября в Обнинске открылся новый детский сад под названием «Чебурашка», который будут посещать 140 малышей, в том числе 40 — ясельного возраста, здесь созданы все условия для комфорта малышей и их всестороннего гармоничного развития — светлые уютные группы, музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет с интерактивным комплексом «Логопаровозик».
https://obninsk...e/news36485.htm
https://obninsk...y-sad/97167174/
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