В Новом Уренгое открылся детский сад «Северное сияние»

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В Новом Уренгое открыли детский сад «Северное сияние». Расположен он в микрорайоне Строителей. Сад рассчитан на 300 мест, 90 из которых предназначены для детей до 3 лет. Здесь имеется фитобар, спелеокамера, столярная мастерская, кабинет ручного труда и конструирования.

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