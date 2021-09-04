В Новом Уренгое открылся детский сад «Северное сияние»
В Новом Уренгое открыли детский сад «Северное сияние». Расположен он в микрорайоне Строителей. Сад рассчитан на 300 мест, 90 из которых предназначены для детей до 3 лет. Здесь имеется фитобар, спелеокамера, столярная мастерская, кабинет ручного труда и конструирования.
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