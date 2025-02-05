Фотофакты: подготовка к юбилею Нового Уренгоя

© yamal1.ru

В Новом Уренгое развёрнуто строительство целого ряда крупных и уникальных объектов, они возводятся в хорошем темпе и первые из них сдадут уже в этом году. Все они станут добрым напоминанием о большом полувековом юбилее города и будут служить жителям долгие годы. Недавно строящиеся к юбилею объекты наконец получили свои имена, мини-футбольная арена будет называться «Факел-ареной», променад — галереей «Уренгой», а культурный центр — «Арт-центром «ГАЗ».

На объекте «Факел-арена» идёт черновая отделка. После строители будут обустраивать интерьер в стиле бренда «Факел Ямал». Здание площадью более 13 тысяч квадратных метров вместит более тысячи мест для болельщиков и просторный зал для занятий футзалом.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

На стройплощадке детской школы искусств готов каркас здания и кровля, строители приступили к утеплению фасада и внутреним работам.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Общая площадь «Арт-центра «ГАЗ» — 39 тысяч квадратных метров. Объект готов более чем наполовину. В культурном центре смонтировали часть крыши, прокладывают отопление, водоснабжение и электрику.

© yamal1.ru

Тут обустроят уникальный концертный зал-трансформер на 1100 мест. Он будет оснащён современными системами освещения, звукоусиления, декораций, спуска-подъема для артистов и персонала. Планируется создать государственный музей, в составе которого будет Музей газа, Детский музейный центр, зал временных экспозиций и мультимедийный выставочный зал. Также в здании арт-центра будет расположено художественное отделение ДШИ имени С. В. Рахманинова с учебными классами, театральным и хореографическим залами.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Променад — галерея «Уренгой» будет сдана только в следующем году из-за своих поистине колоссальных размеров — больше 70 тысяч квадратных метров.

© yamal1.ru

Наибольшую готовность демонстрирует образовательный парк «Квант», его открытие уже не за горами.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Более подробно о развитии Нового Уренгоя и его подготовке к юбилею читайте в статьях:

— В Новом Уренгое строятся уникальные культурные объекты

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 3)

— Пуровский мост — грёзы становятся былью

— Развитие Сибири (часть 8)

— Развитие Сибири (часть 9)

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