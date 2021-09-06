В Ростове-на-Дону дан старт строительству тракторного завода «Ростсельмаш»

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6 сентября заложен символический камень в основание будущего тракторного завода в Ростове-на-Дону.

С нуля будет создан первый в постсоветской России производственный комплекс полного цикла по выпуску тракторов. На предприятии будет выпускаться пять серий тракторов различной мощности и четыре вида дорожно-строительных машин. Планируется, что тракторный возведут до конца 2022 года.

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев сообщил, что на предприятии будет создан собственный конструкторский центр.

— Все площадки — это производство полного замкнутого цикла. С основной площадки «Ростсельмаша» будем получать только трансмиссии, — сказал Валерий Мальцев.

Завод будет выпускать до 5 тыс. единиц машин в год. На новом предприятии создадут почти 2000 рабочих мест.

Соглашение о начале строительства предприятия было подписано в июле на международной промышленной выставке «Иннопром-2021».

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На Дону уже 10 лет реализуется программа субсидирования покупки донской сельхозтехники, что послужило началом и для федеральной программы. Из областного бюджета на приобретение у предприятия для донских селян более двух тысяч комбайнов и тракторов было направлено почти 2,8 млрд рублей.

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