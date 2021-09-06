В Ростове-на-Дону дан старт строительству тракторного завода «Ростсельмаш»
6 сентября заложен символический камень в основание будущего тракторного завода в Ростове-на-Дону.
С нуля будет создан первый в постсоветской России производственный комплекс полного цикла по выпуску тракторов. На предприятии будет выпускаться пять серий тракторов различной мощности и четыре вида дорожно-строительных машин. Планируется, что тракторный возведут до конца 2022 года.
Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев сообщил, что на предприятии будет создан собственный конструкторский центр.
— Все площадки — это производство полного замкнутого цикла. С основной площадки «Ростсельмаша» будем получать только трансмиссии, — сказал Валерий Мальцев.
Завод будет выпускать до 5 тыс. единиц машин в год. На новом предприятии создадут почти 2000 рабочих мест.
Соглашение о начале строительства предприятия было подписано в июле на международной промышленной выставке «Иннопром-2021».
На Дону уже 10 лет реализуется программа субсидирования покупки донской сельхозтехники, что послужило началом и для федеральной программы. Из областного бюджета на приобретение у предприятия для донских селян более двух тысяч комбайнов и тракторов было направлено почти 2,8 млрд рублей.
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