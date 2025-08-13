50 тысяч тонн масла в год: на Дону стартовало масштабное производство льна
В Азовском районе завершено строительство самого большого в стране завода по переработке льна. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и до конца августа предприятие начнёт работу. Оборудование успешно прошло тестовый запуск.
Завод расположен в Новоалександровском сельском поселении и занимает площадь 7,5 га. Здесь будет производиться льняное масло холодного и горячего отжима по мировым стандартам качества. Годовые мощности предприятия составят более 50 тысяч тонн нерафинированного масла и около 90 тысяч тонн льняного жмыха.
Производство организовано с учётом современных экологических требований. Технология безотходная: конденсат, образующийся при прессовании, будет использоваться для увлажнения жмыха — ценного кормового продукта. Его планируют поставлять как на российский рынок, так и на экспорт, сообщает Правительство Ростовской области.
Это первый в стране специализированный завод по переработке масличного льна — культуры, которая улучшает состояние почвы и севооборот.
