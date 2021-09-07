В Тюменской области открылся комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

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Комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год открылся в Голышмановском городском округе 7 сентября. Проект реализует ООО «Руском». С начала строительства комплекса создано 1 тыс. 141 рабочее место. Производство включает в себя: комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора (с. Бушуево Юргинский район), площадку в Голышмановском городском округе. По данным на 1 августа 2021 года поголовье в комплексе Голышманово составило около 2 млн. Объём производства птицы равен 3 тыс. тонн в месяц.

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Квартиры для сотрудников предоставляются в новом жилом комплесе, специально построенном ООО «Руском». В жилом комплексе есть все необходимое: уютный двор, игровая площадка. Для удобства жителей в шаговой доступности находится магазин.

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Глава городского округа отметил, что более 2,5 лет назад по приглашению руководства Тюменской области ООО «Руском» начало свою деятельность в Голышманово: за этот короткий период построен современный птицеводческий комплекс с полным циклом выращивания и переработки бройлеров. При поддержке администрации городского округа практически полностью сформирован трудовой коллектив предприятия, который сегодня насчитывает 1 тыс. 100 человек.