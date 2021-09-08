Электрообогрев системы пожаротушения СП-32 разработан специалистами ГК «ССТ»

Новая система пожаротушения СП-32 для вертолета Ка-32, представленная на авиакосмическом салоне «МАКС-2021», обогревается решениями ОКБ «Гамма» (входит в ГК «ССТ»). Электрообогрев впервые в мире позволяет использовать ее в зимних условиях при температурах до минус 25 °C.

© sst.ru

Противопожарный вертолет Ка-32 — это гражданская версия противолодочного вертолета Ка-27, созданного легендарным конструктором Николаем Камовым. Разработанная изначально для работы с ледоколами в Арктике, благодаря небольшим размерам машина оказалась незаменимой для применения в условиях плотной городской застройки. Так появился гражданский многоцелевой вертолет Ка-32. Конструкция базы, опередившая время, позволила создать множество модификаций: транспортную, судовую, «летающий кран». Обновленную версию машины Кa-32А11М с системой пожаротушения СП-32, впервые оборудованную электрообогревом, представила госкорпорация «Ростех» на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021″.

Вертолеты Ка-32 серийно выпускает Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), представители которого обратились в ОКБ „Гамма“ для разработки системы управления и системы обогрева СП-32.

© sst.ru

„Цель применения электрообогрева в системе пожаротушения — работа вертолета в холодное время года. Теплотехнические расчеты и подбор нагревательных элементов произведен из расчета работы системы при минус 25 °C. Кроме вертикального сброса воды с пеной, для тушения пожара в высотных зданиях, вышках, вертолет оборудован специальной водяной телескопической пушкой, позволяющей направленно подавать мощную струю воды“, — комментирует Сергей Гук, руководитель направления проектов главного конструктора ОКБ „Гамма“.

Новую систему пожаротушения СП-32 разработали специалисты Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова и КумАПП. Бак вместимостью 4 тонны наполняется водой за 60 секунд в автоматическом режиме. Электрообогрев делает возможным эксплуатацию системы пожаротушения впервые в мире в условиях температур до минус 25 °C.

Разработкой системы электрообогрева для СП-32 занимались конструкторы ОКБ „Гамма“. Компания создает специальные нагреватели для различной техники. Ряд продукции изготовлен для судостроения и авиации. В частности, для самолетов Sukhoi Superjet разработаны электрический нагреватель замков багажного отделения, нагреватель обогрева редакторов предкрылков.

„В основе решения для обогрева системы пожаротушения СП-32 — резистивные нагревательные кабели и специальные плоские нагревательные элементы, разработанные с учетом авиационных требований и правил“, — говорит Сергей Гук, руководитель направления проектов главного конструктора ОКБ „Гамма“.

Специалистами ОКБ „Гамма“ разработана автоматическая система управления СП-32 (СУСП-32). Она состоит из блока управления и органов управления в кабине, в числе которых пульт управления и индикации и пульты оперативного управления пилотов.

© sst.ru

Разработка конструкторов ОКБ „Гамма“ СУСП-32 позволяет контролировать набор воды в водяной бак, подавать в него пенообразующее вещество, включая расчет требуемого количества. Кроме этого, реализована функция открытия створок четырех отсеков бака сразу, поочередно или попарно. Цифровое управление выставляет их угол открытия, регулируя таким образом интенсивность сброса воды. Предусмотрена индикация работы системы СП‑32 в кабине пилотов. С помощью СУСП-32 происходит управление системой электрообогрева. При развитии нештатной ситуации, для исключения посадки вертолета с полным баком, система управления осуществляет аварийный сброс воды. Таким образом происходит защита шасси и конструкции крепления бака от перегрузок и поломок.

Переговоры с КумАПП о возможности сотрудничества начались со знакомства на форуме „АРМИЯ“ в 2016 году. Через три года был заключен договор на изготовление опытной партии, работы по которому ОКБ „Гамма“ завершило в мае 2021 года. И уже летом обновленный вертолет Ка-32 с системой пожаротушения представлен на авиасалоне „МАКС“.

"В декабре 2020 года модификация противопожарного вертолета Ка-32, оснащенного системой пожаротушения СП-32, сертифицирована Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Первые пять комплектов СП-32 уже установлены на обновленных вертолетах Ка-32. В настоящий момент заключен договор с АО „КумАПП“ (входит в концерн „Вертолёты России“) на серийную поставку систем обогрева и систем управления до 2028 года. Машина и примененные нашей компанией технические решения, расширяющие диапазон применения до -25 ⁰С, не имеют аналогов. Особо хочется отметить высокий экспортный потенциал противопожарного вертолета Ка-32, оснащенного нашей системой», — комментирует исполнительный директор ОКБ «Гамма» Андрей Прошин.

© sst.ru

На авиасалоне «МАКС», слева направо: руководитель направления проектов главного конструктора ОКБ «Гамма» Гук С. Г., главный инженер АО «КумАПП» Ибрагимов А. М., исполнительный директор ОКБ «Гамма» Прошин А. А., директор конструкторско-технологического центра АО «КумАПП» Зевиг Г. В.

Вертолет Ка-32 — признанный эксперт в тушении пожаров в лесах и высотных зданиях. С его помощью также проводят поисково-спасательные операции, патрулирование местности и экологический мониторинг, транспортировку грузов. Место службы машины не только в России, но и в Корее, Китае, Швейцарии, Японии, Малайзии, Бразилии — всего свыше 20 стран. На текущий момент Кумертауское авиационное производственное предприятие построило более 240 машин.

Компании ОКБ «Гамма» является частью Группы компаний «Специальные системы и технологии», входящую в тройку крупнейших мировых компаний по производству систем электрообогрева. ОКБ «Гамма» специализируется на разработке и производстве всех компонентов систем электрообогрева для различных отраслей промышленности.

Фото: АО «КумАПП», пресс-служба ГК «ССТ», «Вертолетная сервисная компания»