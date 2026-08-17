Иногда, чтобы увидеть масштаб изменений, достаточно вернуться к одной архивной новости

🔍 Ровно 10 лет назад, в августе 2016 года, GS Group объявил о начале разработки и подготовке к массовому производству первых российских SSD-накопителей для корпоративного сегмента. Первый прототип планировали создать в форм-факторе 2,5″ с объемом 256 ГБ и интерфейсом SATA 3.0. При этом накопитель задумывался как российское решение полного цикла: от разработки аппаратной и программной части до производства, с возможностью адаптации под задачи заказчика и дополнительной защитой данных 🏭

Реализация подобных проектов возможна благодаря единому производственному контуру: в него входят разработка электроники и программного обеспечения на базе GS Nanotech, финальная сборка на заводе «Цифровые Телевизионные Системы», производство корпусов на «Пранкор» и изготовление упаковки на «Первой Картонажной Фабрике». Такой продукт отвечал конкретному запросу рынка. Российские компании развивали собственные серверные хранилища и переносили корпоративные данные в отечественные дата-центры. SSD становились востребованным решением для банков, телеком-компаний, государственных организаций и предприятий с большой ИТ-инфраструктурой, где к хранению данных предъявляются высокие требования по надежности, скорости и безопасности.

Но на достигнутом не остановились. В последующие годы GS Group последовательно осваивал новые технологии, форм-факторы и интерфейсы, расширяя возможности и самого производства, и готовых накопителей

Следующим заметным этапом стал переход на интерфейс PCI Express. С его освоением в 2019 году GS Nanotech начал выпуск SSD с более высокой производительностью: скорость произвольных операций выросла до 5 раз, а максимальный объем накопителя достиг 2 ТБ. Накопители стали быстрее и вместительнее, а значит, получили больше возможностей для работы с требовательными ИТ-системами.

Дальше развитие пошло уже в сторону специализированных решений для систем хранения данных. В 2020 году GS Nanotech совместно с Петрозаводским государственным университетом представил опытные образцы SSD NVMe в форм-факторе U.2, созданные для высокопроизводительных all-flash СХД. Это был первый в России накопитель такого типа, разработанный и произведенный внутри страны. А уже через год производство PCIe NVMe-накопителей получило официальное подтверждение Минпромторга. Это дополнительно утвердило уже сформированные производственные компетенции — от разработки технологии и создания опытных образцов до производства отчественного продукта.

За 10 лет путь получился заметным: от первого корпоративного SSD объемом 256 ГБ — к PCIe NVMe-накопителям, увеличению объема до 2 ТБ и решениям для высокопроизводительных систем хранения данных.

Сегодня GS Group готовит обновленные линейки SSD с еще большей долей российских компонентов и операций внутри производственного цикла. Десять лет назад, когда только запускался первый проект по созданию корпоративных SSD, представить такой путь было сложно. Развитие собственных компетенций позволяет двигаться дальше — к новым продуктам, технологиям и более глубокой локализации производства.

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