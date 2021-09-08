Экспорт пищевой промышленности. Часть 4. Молочная продукция

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Молочная отрасль в прошлом году тоже продолжала наращивать объемы экспорта. Согласно данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), по итогам года он вырос на 24% — до 872 тыс. т в натуральном выражении (молочный эквивалент), или до $363 млн. При этом сыры и творог сохраняют лидирующую позицию в стоимостной структуре поставок.

Вывоз вырос практически по всем категориям продукции, даже по сухому молоку и сливочному маслу, однако наибольшую прибавку показали сыры (+25%), сыворотка (в два раза) и мороженое (+17%), информирует управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. Основными экспортными рынками для российской «молочки» традиционно остаются страны постсоветского пространства, на которые приходится около 90% продаж. И в 2020 году Россия продолжила укреплять свои позиции в регионе — существенно увеличились отгрузки в Казахстан (+10%), Украину (+18%), Узбекистан (+39%), Армению (+48%) и даже Беларусь (+7%).

Впрочем, экспорт за пределы СНГ тоже увеличивается. Среди покупателей отечественных молочных товаров США (по итогам 5 месяцев 2021 года заняли четвертую строчку в рейтинге стран-импортеров за счет растущих закупок российского мороженого), Монголия, Китай, Сенегал, Канада, Филиппины, Конго и другие, сообщает «Союзмолоко».

В прошлом году произошли важные изменения в позициях России и на мировом рынке, продолжает Груздев. Наша страна впервые вошла в топ-15 крупнейших в мире экспортеров infant formula (детское питание, а именно заменители грудного молока (ЗГМ) или детские сухие молочные смеси) благодаря локализации производства международных компаний в России и росту объемов выпуска продукции. Экспорт этой категории увеличился на 6 тыс. т до почти 23 тыс. т ($114 млн), что позволило подняться в мировом рейтинге с 18-го на 14-е место. «Важно, что, помимо традиционных рынков стран СНГ, мы активно поставляем ЗГМ во Вьетнам, который в 2020-м стал нашим третьим по приоритету рынком с объемом поставок в 2,5 тыс. т», — отмечает эксперт.

По объемам торговли мороженым Россия находится на 13-й позиции в рейтинге крупнейших глобальных экспортеров. А расширение географии экспорта — настоящий локомотив для молочной отрасли, считает Груздев. В последние годы поставки холодного лакомства за рубеж стабильно росли на 11% в год и в 2020-м достигли 26 тыс. т на $45 млн. В пятерке ключевых стран-потребителей отечественного мороженого — США, Канада и Китай. Более того, на рынке КНР, несмотря на локдаун, наша страна смогла вернуться в топ-8 крупнейших поставщиков данного продукта в республику.

© www.agroinvestor.ru

Третьим важным экспортным прорывом в прошлом году стала сухая сыворотка и пищевые ингредиенты, акцентирует внимание эксперт. Несмотря на пока незначительные в масштабах внутреннего рынка объемы отгрузок в 11 тыс. т, наметились несколько важных трендов. Во-первых, вывоз впервые за многие годы вырос сразу в два раза, что свидетельствует о конкурентоспособности продукта на мировом рынке на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Во-вторых, ГК «Русагро» поставила первые 50 т сыворотки в Китай — крупнейший и крайне важный для России рынок, который в последние годы обеспечивает основной экспортный рост для Беларуси. В-третьих, начал развиваться экспорт молочных ингредиентов. ГК «Молвест» отправила первые партии сухого пермеата в Узбекистан в 2020 году, а в 2021-м отгрузила 100 т уже в Китай. В ближайших планах «Молвеста» отправлять на экспорт до 20% производимых объемов сухих молочных продуктов.

«Снятие в 2018 году запрета на поставки в КНР продукции как сегмента fresh, так и биржевых категорий открыло для российских переработчиков огромный и динамично развивающийся рынок, — комментирует гендиректор „Союзмолока“ Артем Белов. — Именно молочная сыворотка, которой в России становится все больше благодаря проектам по строительству и модернизации сырных заводов, может стать приоритетом для экспорта в Китай, ведь страна сейчас является одним из основных ее потребителей».

Помимо мороженого и сыворотки, в прошлом году начались стабильные поставки цельномолочной продукции, йогуртов и плавленых сыров, в частности от пионеров экспорта — «Комос Групп», ГК «ЭкоНива» и ГК «Галактика». Но для более активного выхода на мировой рынок стоит пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции, уверен Белов. «Наши классические сыры — „Российский“, „Пошехонский“, „Костромской“ — нигде больше, кроме стран постсоветского пространства, популярностью не пользуются. Для успешного продвижения на внешних рынках важно сосредоточиться на конкретных продуктах и брендах, а не продвигать огромный ассортимент, как часто делают российские предприятия», — рекомендует эксперт. Отдельным перспективным направлением для выхода на мировой рынок, по его словам, остается также развитие производства сухих молочных продуктов: помимо сухой сыворотки, это еще и сухое молоко.

В 2021 году экспорт «молочки», по прогнозу Белова, вырастет на 15-20% в натуральном выражении. В долгосрочной перспективе Россия может войти в топ-3 крупнейших поставщиков молочной продукции на мировой рынок благодаря своим природным ресурсам, уверен он.

Первые поставки молочной продукции на зарубежный рынок компания «ЭкоНива — Продукты питания» осуществила в июне 2020 года, рассказывает заместитель коммерческого директора «ЭкоНива — АПК Холдинг» Владимир Даниэлян. Тогда в Китай был отправлен первый контейнер ультрапастеризованного молока, а в июне текущего года туда отгружена уже 12-я партия продукции. Только в первом полугодии 2021-го вывоз в Китай в натуральном выражении в пять раз превысил поставки, осуществленные за весь прошлый год.

«Мы внимательно относимся к каждому нашему заказчику и стараемся находить решение для любого запроса, — рассказывает замруководителя. — Что касается особых пожеланий наших иностранных партнеров, то, к примеру, в КНР достаточно высок имидж товаров из России, именно поэтому упаковку ультрапастеризованного молока „ЭкоНива“ мы решили оставить без изменений: прежними остались как дизайн, так и текстовые блоки на русском языке. Таким был запрос принимающей стороны». У китайских потребителей молоко в оригинальной русскоязычной упаковке вызывает больше доверия и является показателем его бескомпромиссно высокого качества, утверждает Даниэлян.

Все молочные продукты, включая питьевое упакованное молоко, йогурты, сыры — это брендированные продукты, напоминает основатель и гендиректор производственного холдинга Unagrande Company Алексей Мартыненко. «К сожалению, российская брендированная продукция мало знакома зарубежному потребителю, впрочем, как и сам бренд „Россия“, — говорит он. — Но это не значит, что не нужно пробовать развивать экспорт: такие продукты, как глазированные сырки, адыгейский сыр, сулугуни, моцарелла для пиццы, имеют неплохой экспортный потенциал». По словам Мартыненко, реализация продукции на международном рынке зависит от ряда факторов: макроэкономической ситуации, цены энергоносителей, рабочей силы, курса и стабильности рубля, инвестиций в переработку сырья. Могут помочь и стимулирующие меры в виде субсидий на перевозки, облегчение получения разрешений от таких организаций как Россельхознадзор и прочее.

Unagrande Company уже отправляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Армению, Узбекистан. Обсуждаются возможности поставок в Азербайджан, Саудовскую Аравию, Китай. Причем в последнем у компании уже есть потенциальный партнер-дистрибьютор, который поможет реализовывать продукцию по всем каналам продаж республики, сообщает Мартыненко. Также переговоры ведутся с рядом компаний ОАЭ, а через одну даже была осуществлена первая отгрузка. Сейчас на экспорт отправляется примерно 1% производимых Unagrande Company молочных продуктов, за год эту цифру планируется удвоить.