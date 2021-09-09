Институт археологии РАН создал карту археологических памятников России

Карта знает всё, что было © stimul.online

Страница публичной версии электронной археологической карты России. Источник фотографии: archaeolog.ru

Институт археологии РАН открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России». Электронная карта содержит данные почти о 43 тысячах объектов. Основа проекта — сведения из отчетов экспедиций, хранящихся в научно-отраслевом архиве ИА РАН. О ходе создания этого ресурса и его перспективах пишет интернет-журнал об инновациях в России «Стимул».

"Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники — одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времен первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учета и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении». Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределенностью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы", — говорит директор Института археологии (ИА) РАН Николай Макаров.

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Директор Института археологии (ИА) РАН Николай Макаров. Источник фотографии: archaeolog.ru

О том, какие перспективы открывает создание карты, «Стимулу» рассказала руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова.

В первую очередь исследователи получат данные о количестве изученных памятников археологии в нашей стране, о количестве городищ, селищ, могильников, курганов и так далее. Сейчас сведения о памятниках приблизительные. Министерство культуры ведет реестр объектов археологического наследия, но не все памятники археологии внесены в этот реестр, поскольку это длительная и трудоемкая процедура.

«В регионах органы по охране памятников составляют списки выявленных объектов археологического наследия, куда вносятся сведения исходя из информации, которую подают археологи, — говорит Ольга Зеленцова. — Но эти списки тоже неполные, систематически они стали пополняться последние десять-пятнадцать лет. А памятники, исследованные в советское время, внесены не везде. Мы же вносим в базу всё, что есть в научных отчетах. Поэтому, надеюсь, года через три-четыре мы сможем узнать, какое количество памятников археологии в России будет известно на тот момент».

В карту изначально заложены два направления. Первое — инструмент для сохранения археологического наследия. В базе будут учтены все известные памятники археологии и места, где производились археологические работы. Поэтому карта поможет дать оценку изученности территории и ее насыщенности памятниками археологии, позволит оценить возможность реализации того или иного проекта с точки зрения сохранения памятников археологии, например дать рекомендации по изменению проекта строительства, если он затрагивает особо ценный памятник археологии. Или поможет выбрать оптимальный вариант размещения трассы с учетом обхода территорий памятников археологии.

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Руководитель проекта по созданию электронной археологической карты России, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ольга Зеленцова. Источник фотографии: archaeolog.ru

«Но главный потенциал карты, — считает Ольга Зеленцова, — это то, что она является полноценным научным источником, который позволит реконструировать пути освоения территории нашей страны в различные хронологические периоды, систему расселения как в рамках всей страны, так и отдельных регионов и территорий».

ДАВНЯЯ МЕЧТА АРХЕОЛОГОВ

Потребность в единой карте, на которую были бы нанесены все существующие памятники археологии, существовала всегда. Еще в советское время, в 1970-1980-х годах, Министерство культуры организовало программу обследования республик и областей России, в том числе с целью выявления и паспортизации археологических памятников. Итогом этой деятельности стал «Свод памятников истории и культуры народов России». Для организации работы в области археологии в 1972 году в Институте археологии был создан сектор археологических сводов под руководством Валентина Васильевича Седова. В результате этой работы было подготовлено более 42 тысяч паспортов на объекты археологического наследия. Однако выполнить программу в полном объеме не удалось.

После прекращения в 1991 году централизованной работы по своду Институт археологии продолжал вести проект самостоятельно. Начиная с 1992 года вышли 30 выпусков «Археологической карты России», в которую были включены данные о памятниках в 14 областях. Но эти издания не могли стать полноценным инструментом для решения масштабных научных задач: выпуски выходили небольшим тиражом, каждый из них описывал памятники отдельного региона, в них не было сведений о памятниках, открытых позже публикации, и, таким образом, эти карты устаревали буквально через несколько лет после выхода. Было очевидно, что нужна единая карта, которая могла бы дать панорамную картину памятников, вовремя пополнялась бы и была доступна для любого исследователя из любой точки страны.

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Все типы памятников в южной части России на электронной археологической карте. Источник фотографии: archaeolog.ru

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИИ

Решить задачу помогли развивающиеся интернет-технологии. Карта является производным продуктом от информационной базы, в которую вносятся данные об археологическом наследии нашей страны. Прежде всего это сведения о местоположении памятника по системе глобального позиционирования, о типе памятника (городище, поселение, могильник и т. д. ), его хронологическая, культурная принадлежность и другие признаки.

«Мы начали работу над базой в 2012 году при поддержке Российского научного фонда, сейчас продолжаем работы по гранту Российского фонда фундаментальных исследований, — рассказывает Ольга Зеленцова. — К настоящему времени в базу введены данные об объектах археологического наследия, исследованных в 2008-2014-м и 2019 годах, данные о памятниках археологии, исследованных в первое послевоенное двадцатилетие, с 1945 по 1965 год. Это около 43 тысяч записей о памятниках археологии и примерно столько же записей о точках, где побывали археологи и выполнили археологические вскрытия. Мы продолжаем пополнять базу. Сейчас вносятся данные о памятниках, исследованных в 2018 году и ранее».

Есть также целый пласт археологических объектов, которые были открыты в советское время, их местоположение надо будет реконструировать по описаниям из отчетов. Точных координат по ним нет ввиду отсутствия на то время систем спутниковой навигации. Тогда было принято давать описание местоположения памятника приблизительно, с привязкой к ближайшему населенному пункту.

«Но и после этого мы не получим полную карту памятников археологии России. Нельзя сказать, что через год мы внесем все данные о памятниках археологии, которые будут известны на тот момент, и всё, работа закончена. Нет. База будет пополняться и дальше, по мере исследования новых памятников. В России проводится в год более полутора тысяч экспедиций, в результате которых открываются новые объекты, и они постоянно будут пополнять базу данных. Поэтому база — это живой продукт, который будет постоянно развиваться. Кроме того, есть возможность развивать ее, внося новые данные о памятниках, привязывая к ней результаты научных изысканий, аналитических исследований, изображений, статей и многое другое. То есть мы надеемся, что она со временем станет таким Big Data продуктом, полноценным источником и инструментом для археологических исследований», — говорит руководитель проекта.

В качестве картографической основы используются сервисы «Яндекс.Карты» или Open Street Map. Управление картой соответствует работе с этими сервисами, поэтому с ней легко справится любой пользователь. Для подложки можно выбрать разные слои: карту, спутник или гибрид. Данные внесены с помощью программного модуля, разработанного при содействии ООО «Информационные технологии и телекоммуникации».

«Мы уже давно специализируемся на картографическом программном обеспечении. И для нефтегазовой отрасли, и для госорганов, — рассказал „Стимулу“ генеральный директор компании Андрей Андрюшкин. — Для нас было очень интересно попробовать себя и в этой области. Специфика проекта — в данных, которые мы разбираем. Они делятся на эпохи, и эти эпохи имеют глубокую детализацию, разбиваются на отдельные периоды. Мы проделали большую работу, чтобы структурировать все эти данные. Есть еще одна проблема. Старые данные не очень точные, описания могильников, других археологических памятников были только словесные, без какой-либо жесткой привязки».

Специалисты компании «Информационные технологии и телекоммуникации» сделали две системы. Одна — для внутреннего пользования — пока находится в опытной эксплуатации. Она предназначена для сотрудников и позволяет визуализировать по заданным фильтрам объекты с точной привязкой к координатам и строить отчеты как по одному объекту, так и по многим. Плюс визуализация базы, в которой собрана информация по раскопкам.

«А второй продукт — для внешнего использования, — рассказывает Андрей Андрюшкин. — Во внутреннем продукте пользователь, сотрудник Института археологии, может выбрать памятники с истинным местоположением. А в карте для общего пользования, так как коллеги опасаются черных копателей, мы сделали привязку к районам».

К некоторым объектам (чаще всего это известные памятники археологии, которые защищены от любителей металлопоиска) на внешней карте привязан паспорт памятника: описание, которое включает в себя название, тип объекта, хронологическую атрибуцию, культурную принадлежность, привязку к ближайшему населенному пункту. В каждом описании приводятся гиперссылки на научные отчеты об исследовании памятника, новости, научную и научно-популярную литературу.

Карта оснащена системой фильтров, с помощью которых каждый пользователь может построить свою собственную карту. Кроме масштаба можно задать свои параметры по типу памятника, по эпохе и в итоге получить нужную выборку — например, карту всех стоянок каменного века на территории Пермского края или карту городищ и селищ на территории всей страны.

Сейчас все памятники археологии, информация о которых уже обработана, отображаются в интерактивной карте на сайте ИА РАН. Они сгруппированы по субъектам Российской Федерации, и их детализация возможна на уровне федеральных округов — субъектов РФ — районов: для этого надо всего лишь изменить масштаб карты.

Геоинформационная система предназначена как для специалистов, так и для всех интересующихся историей и археологией. Археологи и историки смогут пользоваться ею как рабочим инструментом для сбора статистики, хронологических и типологических построений. Например, в ней можно задать необходимые параметры и посмотреть, сколько зафиксировано памятников бронзы или городищ железного века — и карта покажет, сколько таких памятников в выбранном регионе. Она может быть полезна преподавателям истории, студентам, школьникам и сотрудникам органов охраны памятников, так как содержит подробные сведения об объектах археологического наследия на территории нашей страны.

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Города на электронной археологической карте России. Источник фотографии: archaeolog.ru

ЧТО ГОВОРИТ НОВАЯ КАРТА

Как отмечает Ольга Зеленцова, археологическая карта продолжает пополняться, но уже сейчас можно выявить определенные тенденции как в целом для России, так и для отдельных ее регионов. Так, карта показывает значительную неравномерность распределения археологических памятников на территории нашей страны. Наблюдается их более высокая плотность на юге и в европейской части по сравнению с Сибирью. Более 70% объектов, внесенных в базу, находятся к западу от Урала.

«Такую диспропорцию невозможно объяснить лишь неравномерностью исследования территорий, тем более что данные о полевых работах последних лет свидетельствуют о высокой археологической активности в восточных регионах России и о широком охвате разведками территорий к востоку от Урала. Судя по всему, закономерности пространственного распределения памятников различных эпох отражают исторические закономерности в размещении населения, преемственность крупных очагов концентрации населения на юге, в центре Европейской России и на юге Сибири», — считает Ольга Зеленцова.

Карта позволяет также уловить ход урбанизации нашей страны. На сегодняшний день в базу внесено около ста городов, изученных археологически, в которых фиксируются слои эпохи Средневековья и Нового времени. Большая часть городских поселений располагается на территории трех федеральных округов — Центрального, Приволжского и Северо-Западного.

«Карта показывает, что основная зона концентрации городов локализуется в центре Европейской России, сеть городских поселений в Поволжье и на северо-западе Европейской России заметно реже, еще реже она на юге Европейской России. К востоку от Урала отмечены лишь редкие точки городских поселений. Эта картина позволяет убедиться в справедливости традиционных для исторической науки представлений о слабой урбанизации юга и востока России в Средневековье и раннее Новое время, о немногочисленности и позднем появлении городов к югу от засечной черты и к востоку от Волги», — поясняет исследователь.

Электронная карта также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, это необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне. На сегодня в базу введена, по предварительным оценкам, третья часть памятников археологии, исследованных в нашей стране, поэтому еще трудно говорить о точных прогнозах. Но уже эти данные позволяют выявить закономерности размещения различных типов памятников в пространстве в различные хронологические периоды.

«Человек всегда выбирал для своего поселения наиболее удобные места на берегах водоемов, но в различные эпохи и при различных природно-ландшафтных условиях предпочтения людей менялись. Эти закономерности различны для различных территорий и микрорегионов и в целом известны археологам, но анализ такого массива данных позволяет выявить общие моменты. Например, памятники эпохи неолита в Волго-Окском междуречье занимают низкие берега или останцы в поймах рек, а в эпоху бронзы человек перебирается на более высокие террасы, городища раннего железного века располагаются на высоких мысах и так далее. Многие из этих закономерностей известны археологам, но на карте они получили доказательную базу, и анализ карты позволяет получить рабочие прогностические модели», — рассказывает Ольга Зеленцова.

Еще одно направление — исследование ресурсных баз древних поселений и на основе этого — прогнозирование мест потенциального размещения памятников археологии. Кроме того, в базу вносятся данные обо всех проведенных археологических исследованиях, что позволит вычленить участки, где отсутствуют объекты археологического наследия, которые потенциально свободны для освоения.

По мнению Ольги Зеленцовой, карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России «невидима» — ее составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить все богатство археологического наследия нашей страны и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем свое прошлое.

Алексей Андреев