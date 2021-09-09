Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

Кондитерская фабрика «Кураж» запустила новый цех в Тюменской области

 © vsluh.ru

Новый цех кондитерской фабрики «Кураж» открылся в Ялуторовске. В цех площадью 3,85 тыс. кв. м. полностью перенесено производство вафель, сухарей, бубликов, сдобного печенья и конфет, а также установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет. Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании — установку новых производственных линий. В настоящее время здесь работает более 80 человек.

Ялуторовская кондитерская фабрика поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Западную Европу и США. Объемы экспорта пока сравнительно невелики, но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Источник: https://vsluh.ru/novosti/obshchestv...predpriyatii-v-yalutorovske_368364/

Тюменская область, Ялуторовск, пищевая промышленность
  • Нет аватара Burelom_U
    09.09.2120:46:05

    Весьма странное сокращение: 3,85 тыс. — 9 знаков с пунктуацией. Не проще ли написать всего 4 знака: 3850?    

    #1239379
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,