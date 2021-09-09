Кондитерская фабрика «Кураж» запустила новый цех в Тюменской области
Новый цех кондитерской фабрики «Кураж» открылся в Ялуторовске. В цех площадью 3,85 тыс. кв. м. полностью перенесено производство вафель, сухарей, бубликов, сдобного печенья и конфет, а также установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет. Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании — установку новых производственных линий. В настоящее время здесь работает более 80 человек.
Ялуторовская кондитерская фабрика поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Западную Европу и США. Объемы экспорта пока сравнительно невелики, но, как говорится, дорогу осилит идущий.
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09.09.2120:46:05