Кондитерская фабрика «Кураж» запустила новый цех в Тюменской области

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Новый цех кондитерской фабрики «Кураж» открылся в Ялуторовске. В цех площадью 3,85 тыс. кв. м. полностью перенесено производство вафель, сухарей, бубликов, сдобного печенья и конфет, а также установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет. Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании — установку новых производственных линий. В настоящее время здесь работает более 80 человек.

Ялуторовская кондитерская фабрика поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Западную Европу и США. Объемы экспорта пока сравнительно невелики, но, как говорится, дорогу осилит идущий.