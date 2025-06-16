Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Ялуторовчанам приятно сознавать, что их город, наряду с другими российскими городами, привлекателен для туристов. И все хорошо знают, что главной притягательной силой для приезжающих является музей декабристов. В два мемориальных дома — М.И. Муравьёва-Апостола и И.Д. Якушкина, входящих в состав Ялуторовского музейного комплекса, едут со всех сторон нашей страны и даже из-за рубежа. А ещё Ялуторовск, это блинная столица России, он также признан и одним из лучших городов России для событийного туризма.

Ялуторовск — блинная столица России, город знаменитых конфет «Гулливер», родина купца и мецената Саввы Мамонтова, город декабристов, а находится он всего в часе езды от Тюмени.

Савва Иванович Мамонтов родился в Ялуторовске в 1841 году (фото автора)

Идея испечь на масленичной неделе гигантский блин родилась в Ялуторовске в 2007 году. За 15 лет было потрачено более 15 тысяч яиц, около трех тонн муки, две тонны молока, а блин каждый раз выходил «комом». Самой сложной задачей было перевернуть его без порывов, и она никак не решалась.

Наконец, в 2022 году у ялуторовскиих блинопёков всё получилось — они успешно перевернули гигантский блин целиком. Его диаметр составил 2,95 метра, и с этим размером он вошёл в «Книгу рекордов России». Но блинной столицей Ялуторовск стал не только за рекорд — масленичная неделя в городе празднуется с размахом — с конкурсами, костюмированными представлениями и выпеканием самых разных блинов. К мероприятию подходят ответственно и с душой, встретить Масленицу в Ялуторовске приезжают даже издалека.

Недавно Ялуторовск признан одним из лучших городов России для событийного туризма. Такой статус город получил в финале международной премии Russian Event Awards на Нижегородской ярмарке. В каждом из старинных городов — Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Ишим — проходят очень интересные и яркие события. Каждый город борется за внимание и время туристов и это отлично влияет на экономику.

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Всего в номинации участвовали 138 населенных пунктов России, победили из которых только пять — Ялуторовск, Бирск, Выборг, Мариинск и Мончегорск.

Герб Ялуторовска воспроизводит историческую символику — мельничное колесо, которое было пожаловано Екатериной II «в знак изобилия мельниц оных». Когда-то территория считалась долиной тысячи мельниц, но и сегодня 25% всей продуктовой линейки Тюменской области производят предприятия Ялуторовска.

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Ялуторовский хлеб, молоко, колбаса, печенье и конфеты известны за пределами региона.

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Восстание Декабристов стало для тысяч людей горем, навсегда сломавшем жизнь и отодвинувшем эпоху крупных реформ на несколько десятилетий.

"К мечам рванулись наши руки, и - лишь оковы обрели" (фото автора)

Но для Сибири восстание стало настоящей удачей. Такого количества благородных и блестяще образованных людей здесь раньше никогда не видели. Декабристы принесли в «дремучую» тогда Сибирь передовые идеи просвещения и образования, развивали культуру, искусство и науку.

"К мечам рванулись наши руки, и - лишь оковы обрели" (фото автора)

С 1829 по 1856 год в Ялуторовске отбывали ссылку девять декабристов: командир Полтавского полка полковник Василий (Вильгельм-Сигизмунд) Карлович Тизенгаузен; полковник квартирмейстерской части Василий (Вацлав) Иванович Враницкий; командир 27-й конно-артиллерийской роты, подполковник Андрей Васильевич Ентальцев; поручик квартирмейстерской части, барон Алексей Иванович Черкасов; отставной капитан Иван Дмитриевич Якушкин; родовитый дворянин Матвей Иванович Муравьёв-Апостол; отставной поручик, судья Московского надворного суда Иван Иванович Пущин; поручик лейб-гвардии финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, князь Евгений Петрович Оболенский; поручик егерского полка, старший адъютант главного штаба 2-й армии Николай Васильевич Басаргин.

"К мечам рванулись наши руки, и - лишь оковы обрели" (фото автора)

В ссылке они вели исследования по этнографии, природоведению, метеорологии, лечили местных жителей, развивали юриспруденцию, агрономию, образование. В частности, по инициативе И.Д. Якушкина в Ялуторовске были открыты всесословная бесплатная школа для мальчиков (1842) и первая в Сибири школа для девочек (1846).

Вокзал в Ялуторовске (фото автора)

Память о пребывании декабристов — главнейшая достопримечательность Ялуторовска. Их именами названы улицы, средняя школа, имя декабристов носит берёзовая роща. На «Площади Декабристов», между железнодорожным и автовокзалом, установлен мемориальный комплекс, где устремленные ввысь мечи держат руки, скованные цепями. На постаменте известные строки поэта и декабриста А. Одоевского: «К мечам рванулись наши руки, и — лишь оковы обрели».

Автовокзал Ялуторовска (фото автора)

Ялуторовск совсем небольшой — 38000 человек. Своих гостей город встречает обилием цветов, чистотой и безупречным асфальтом.

ул.Ленина (фото автора)

Центральную улицу Ленина (до 1922 года улица Сретенская) в городе можно назвать гостевой. Здесь сосредоточены резиденции всех властных структур, практически все крупные торговые и культурные центры.

ул.Ленина (фото автора)

Улица сохранила не только имя, но и оригинальный памятник В.И.Ленину работы Лауреата ленинской премии скульптора В. Матросова.

Кинотеатр "Юбилейный" (фото автора)

Центр Ялуторовска ещё сохраняет облик старого сибирского города.

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Уездное училище, 1890г. (фото автора)

Дома В.И.Николаевского и Пантелеевых (фото автора)

Не каждый провинциальный город имеет объекты культурного наследия федерального значения. В Ялуторовске их несколько, например, дом И.Д.Якушкина и усадьба М.И.Муравьёва-Апостола.

Усадьба М.И.Муравьёва-Апостола (фото автора)

Узнать много нового о Савве Мамонтове и сибирской торговле, ялуторовских ремёслах и конфетах «Гулливер» можно в музее «Торговые ряды», их недавно отреставрировали.

Ялуторовские торговые ряды (фото автора)

Есть в Ялуторовске и своё место силы — Мемориально-духовный комплекс.

Эпохи, захоронения и памятники старого кладбища переплетаются в районе улицы Красноармейской. Брусчатые дорожки здесь выложены именно по тем тропинкам, по которым на протяжении столетий ходили люди.

На территории парка расположен Успенско-Никольский храм 1872 года и памятный знак «Всем упокоенным в Ялуторовской земле», а рядом кладбище где захоронены декабристы.

Могила подполковника, командира 27-ой конно-артиллерийской роты Андрея Ентальцева является объектом культурного наследия федерального значения.

Могила А.Ентальцева

Неподалеку от могилы Андрея Ентальцева виднеется скульптура «Белый ангел», созданная местным скульптором Владимиром Шараповым. Она установлена в 1992 году в память о декабристе, полковнике квартирмейстерской части, участнике Отечественной войны 1812 года Вацлаве Враницком. Где он похоронен неизвестно, умер декабрист в 1832 году — в это время власти еще не дали разрешение хоронить государственных преступников на городском кладбище.

Памятник Вацлаву Враницкому

Ближе к Успенско-Никольскому храму расположена могила польского революционера, участника восстания 1831 года Готарда Собаньского. Здесь мужчина познакомился и дружил с декабристами. Место захоронения является объектом культурного наследия регионального значения. Это надгробие установлено в середине XIX века матерью убитого, приезжавшей из Польши.

Могила Готарда Собаньского

Сквозь листву деревьев заметна братская могила жертв крестьянского восстания 1921 года, а чуть дальше камень на братской могиле жертв колчаковского террора 1919 года.

В центре парка размещены мемориальные знаки, связанные с Великой Отечественной войной.

Взгляд сразу приковывает памятник солдату работы скульптора Владимира Матросова. Здесь же размещены плиты с именами умерших от ран в Ялуторовском госпитале и именами, не вернувшихся с войны. Известно, что в годы Великой Отечественной войны Ялуторовский военкомат на фронт призвал 10 тыс. 412 человек. Не вернулись домой 4 тыс. 314 человек.

Часовня с колоколом в память о земляках, погибших в Афганистане, появилась на этой территории в 1994 году. Также здесь есть памятные знаки жертвам радиационной катастрофы, пограничникам, морякам. 21 августа 2022, в День офицера России, на территории Мемориально-духовного комплекса в Ялуторовске прошло торжественное открытие памятного знака воинам инженерных войск.

Ялуторовск — один из исторических Российских городов. К 350-летнему юбилею города был построен уникальный объект туристического показа — «Ялуторовский острог».

Ялуторовский острог (фото автора)

Острог площадью 0,7 гектара размещен на своем историческом месте. Посещение «Ялуторовского острога» позволяет окунуться в мир крестьянских занятий и забот, ощутить традиции русской культуры.

Ялуторовский острог (фото автора)

Сретенский собор господствует над острогом и городом.

Ялуторовский острог и собор (фото автора)

Сретенский собор — самое красивое и заметное здание в Ялуторовске, это выдающийся образец Сибирского барокко .

Сретенский собор в Ялуторовске (фото автора)

С внутренней галереи вдоль острожной стены и со сторожевых башен открываются живописные виды на город, Сретенскую площадь и Сретенский собор, на бескрайнюю панораму долины Тобола, вдали — железнодорожный мост через Тобол, по которому спешат поезда.

Ялуторовский острог (фото автора)

Но не только гастрономическими фестивалями и славным прошлым живёт современный Ялуторовск.

Уже 16 лет город не только центр пищевой, но и строительной промышленности. Здесь действует один из крупнейших производителей кирпича и газобетонных блоков — комбинат «Поревит».

Это одно из градообразующих предприятий — более 400 рабочих мест. В 2025 году на заводе откроется новое производство, которое добавит ещё один миллион штук кирпича в год. На северной территории предприятия площадью 7 га возведут цех малых архитектурных форм и завершится строительство второго завода по производству тротуарной плитки. В итоге на ялуторовской площадке будут работать четыре производства и несколько вспомогательных. — они призваны закрыть растущую потребность в стройматериалах.

Ялуторовск не остался в стороне от захлестнувшего Тюменскую область строительства. Город подойдёт тем, кто предпочтёт жизнь в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой, но всего в часе езды от мегаполиса.

Главным препятствием для жителей многие годы оставалась Транссибирская железнодорожная магистраль. Не считая пешеходного моста у вокзала, между северной и южной частями Ялуторовска было только два пути сообщения — в объезд через пригород и железнодорожный переезд на улице Сирина, который был подолгу закрыт из-за интенсивного движения составов.

Проблему решили в 2023 году открыв путепровод в центре города.

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

В Ялуторовске замечательная инфраструктура для жизни, есть бассейн, спортивный комплекс, ледовый дворец, дома культуры, новая поликлиника, парк.

ДК "Арт-вояж" (фото автора)

Городской парк (фото автора)

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Ялуторовск - блинная столица России (фото автора)

Ялуторовск опровергает все стереотипы о русской провинции.

Символом промышленного производства, да и самого Ялуторовска, служит мельница. Она изображена на гербе, а теперь стала и логотипом бренда территории. Движение лопастей — это ещё и динамика, город постоянно развивается, движется вперёд…

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

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