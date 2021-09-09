Станции метро, фестивальная площадка и обновленная школа: как меняется Юго-Западный округ столицы

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Троицкая линия метро (проектное название — Коммунарская) будет идти от станции «ЗИЛ», с которой можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. В зоне притяжения этой линии живут больше одного миллиона человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч. Дополнительную линию метро получит и ЮЗАО.

40-километровая линия, которую начали строить в 2018 году, снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

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Сократится интенсивность движения автотранспорта на прилегающих улицах — это улучшит экологическую ситуацию в городе. На линии расположится 17 станций, две из них — «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» — станут пересадочными на МЦК. С «Академической» можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию, с «Новаторской» — на Большую кольцевую. На станции «Коммунарка» создадут крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая станция «Улица Генерала Тюленева» будет расположена вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан. Через подземный вестибюль пассажиры смогут выйти на улицы Генерала Тюленева и Теплый Стан.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Станцию оформят в современной эстетике с применением динамических косых линий и асимметричной композиции. Потолок сделают подвесным, из крупноформатных треугольных алюминиевых сотовых панелей разного размера, анодированных под титан. Между подвесными модулями расположат линейные светильники.

На уровне окон вагонов разместят панели с названием станции и схемой линии. Стены закроют навесной системой шумоглушения — сборной конструкцией из алюминиевых сотовых панелей высотой 1,2 метра. Два ряда колонн круглого сечения облицуют радиусными элементами из габбро. Пол отделают серым гранитом и габбро-диабазом, уложенными по диагонали. Косые линии пола будут перекликаться с рисунком потолка.

Сейчас на «Улице Генерала Тюленева» специалисты занимаются основными конструкциями, делают гидроизоляцию и обратную засыпку. Строительная готовность станции — 27 процентов.

Проходку тоннелей ведут по традиционной для Московского метрополитена технологии — с помощью двух проходческих комплексов диаметром шесть метров. На данный момент пройдены тоннели от «Новаторской» до «Мамырей», включая станцию «Улица Генерала Тюленева».

Тоннелепроходческие комплексы «Евгения» и «Дарья» ведут проходку перегонных тоннелей между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» с января — февраля этого года. Правый тоннель пройден на 55 процентов (1,38 километра), а левый — на 48 процентов (1,23 километра).

Фестивальная площадка в Теплом Стане

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Новую фестивальную площадку открыли в июле этого года, она находится по адресу: улица Теплый Стан, владение 1б, недалеко от выходов с одноименной станции метро.

Площадка оформлена в купеческом стиле. Специалисты возвели деревянные терема с элементами зодчества Древней Руси, украшенные скульптурами и панно с героями русских сказок. Здесь работают три торговых шале, два шале общепита, бесплатная карусель, сцена и зона спортивных активностей. Летом с 10:00 до 21:00 для посетителей открыт роллердром. Чтобы туда попасть, нужно зарегистрироваться через приложение или на сайте «Московских сезонов». Его уже посетили около 2,5 тысячи человек. Зимой тут появится каток с искусственным льдом.

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На территории, которая находится рядом с площадкой, обустроили ландшафтный парк «Березовый свет». Дополнительно там высадили 350 деревьев, одну тысячу кустарников и более 10 тысяч цветов. В парке есть зона отдыха, детский игровой городок и качели.

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© mos.ru

© mos.ru

Сейчас на площадке проходит фестиваль «Цветочный джем», который начался 1 сентября и продлится до 1 октября. Гости могут купить оригинальное мороженое, авторские игрушки ручной работы и многое другое. Фестиваль здесь посетили больше семи тысяч человек, на каруселях прокатились порядка 600 человек. Кроме того, съедено 250 порций мороженого и 350 порций снеков (вафли, блины, сэндвичи), выпито 68 литров напитков (соки, морсы, лимонады), куплено 79 банок варенья.

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В рамках «Цветочного джема» по всей Москве работает более 30 площадок. Для создания ландшафтных проектов потребовалось свыше 75 тысяч живых растений, еще около 170 зеленых мини-проектов появится в рамках традиционного «Любительского конкурса цветников» — он пройдет на окружных площадках 11 и 12 сентября.

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Подарок к 50-летию: ремонт и новые инструменты для музыкальной школы

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Детская музыкальная школа имени А.М. Иванова-Крамского, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей, находится в районе Теплый Стан по адресу: улица Академика Виноградова, дом 7. Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров построили в 1987 году. В нем размещаются 40 учебных классов, три концертных зала (большой на 250 мест, малый и оркестровый на 50 мест каждый), зал для занятий хореографией со специальным настилом, станками, зеркалами, а также библиотека и музей классической гитары. Капитальный ремонт здесь сделали в 2012-2013 годах.

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В декабре 2020-го приступили к текущему ремонту, который закончился в 2021-м. В помещениях установили акустические панели, уложили новые полы, заменили двери, ограждение лестничного марша, кондиционеры и светильники — на энергоэффективные. Кроме того, заменили отдельные участки трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Внутреннюю отделку выполнили в едином стиле проекта «Искусство — детям». Для школы закупили свыше 600 единиц новых музыкальных инструментов, мебели и оборудования.

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© mos.ru

История школы началась в 1971 году, когда музыкальные классы при райкоме профсоюза Черемушкинского района преобразовали в вечернюю школу общего музыкального образования № 58. В 1987-м школа получила собственное здание на улице Академика Виноградова, где и находится сейчас. В 2005 году учреждению присвоили имя гитариста, композитора и педагога Александра Иванова-Крамского (1912-1973). Тогда же здесь появился музей классической гитары, который основала его дочь и педагог школы — заслуженный работник культуры России Наталья Иванова-Крамская.

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В школе учеников обучают игре на фортепиано, струнных, народных, духовых и ударных инструментах, вокалу и хоровому пению. Конкурс в школу — три человека на место. Сейчас здесь учатся более 800 детей. Выпускники неоднократно становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Тут работают 87 педагогов, один из них — заслуженный работник культуры России, еще четыре — почетные работники культуры города Москвы.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Комплексное благоустройство Ленинского проспекта

© mos.ru

Ленинский проспект — одна из крупнейших вылетных магистралей города. Она проходит от Калужской площади до МКАД, после пересечения с которой переходит в Киевское шоссе. Основная цель благоустройства проспекта — создать здесь комфортную городскую среду для местных жителей, при этом сохранив транзитную функцию. Проект предусматривает сохранение исторического облика магистрали.

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Работы проходят в три этапа. Сначала привели в порядок пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД, его площадь — 74,4 гектара. Эти работы завершили в начале сентября. Кроме проезжей части, отремонтировали и тротуары. Специалисты установили свыше 650 новых фонарей разных форматов — от четырех до девяти метров. На пешеходных переходах установили 43 опоры контрастного освещения. Сделали также велодорожку длиной 4,3 километра, вдоль нее — 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов.

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Вдоль проспекта специалисты разместили порядка 860 малых архитектурных форм, 12 стел навигации и 13 информационных пилонов, обустроили 21 остановку наземного общественного транспорта. Во дворах, которые располагаются рядом, отремонтировали четыре игровые площадки. Кроме того, разбили 305,6 тысячи квадратных метров газонов, высадили 519 деревьев и 9325 кустарников.

Также работы проходят от Садового кольца до Университетского проспекта (68,5 гектара, протяженность — 5,2 километра) и участком от Университетского проспекта до улицы Кравченко (40,8 гектара, протяженность — 3,8 километра). Работы по второму этапу закончат в 2022-2023 годах, а по третьему — по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Благоустройство квартала в Конькове

В апреле — сентябре этого года специалисты провели работы по комплексному благоустройству квартала, ограниченного Севастопольским проспектом, улицами Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая, включая территории школы № 17 (два школьных здания и четыре детских сада). Общая площадь благоустройства — 29,5 гектара.

Для местных жителей создали удобную дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок 16 детских и семь спортивных площадок. На них уложили безопасное резиновое покрытие, покрытие из искусственной травы, установили игровые комплексы, тренажеры.

В квартале заменили более 700 малых архитектурных форм, установили около 300 опор освещения и 168 поручней для маломобильных граждан, разбили 660 «квадратов» цветников, высадили 86 деревьев и порядка 12,5 тысячи кустарников.

Всего в 2021 году в столице благоустроят 21 улицу и набережную, 118 парков и знаковых объектов, 3,5 тысячи дворов, многочисленные объекты здравоохранения, транспорта. Летом реализовали масштабную программу благоустройства школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов. В 400 школах и детских садах создали качественное пространство для отдыха и занятий спортом.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru