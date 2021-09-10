В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии

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Больницу возвели по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Всего на строительство выделили 2,2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Строить детский онкоцентр начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест предназначено для двух отделений онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.

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В центре развернут лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. Также там впервые в республике смогут проводить процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

© www.tatar-inform.ru

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© stcdn.business-online.ru

© stcdn.business-online.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru