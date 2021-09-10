В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии
Больницу возвели по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Всего на строительство выделили 2,2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Строить детский онкоцентр начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест предназначено для двух отделений онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.
В центре развернут лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. Также там впервые в республике смогут проводить процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Читайте также...
- В Альметьевске открылся новый хирургический комплекс детской городской больницы
- В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы
- Новые фельдшерско-акушерские пункты построены в регионах России: обзор
10.09.2111:57:08
10.09.2112:08:51
10.09.2112:10:57
10.09.2112:43:15
10.09.2112:51:00
10.09.2113:02:03
10.09.2113:27:42
10.09.2113:14:50