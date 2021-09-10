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Медучреждения

В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии

 © drkbmzrt.ru

Больницу возвели по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Всего на строительство выделили 2,2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Строить детский онкоцентр начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест предназначено для двух отделений онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.

 © www.tatar-inform.ru

В центре развернут лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. Также там впервые в республике смогут проводить процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

 © www.tatar-inform.ru

 © stcdn.business-online.ru

 © stcdn.business-online.ru

 © stcdn.business-online.ru

 © www.tatar-inform.ru

 © www.tatar-inform.ru

 © www.tatar-inform.ru

 © www.tatar-inform.ru
Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/v-...ogii-gematologii-i-xirurgii-5826589

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, Татарстан
  • Нет аватара Диман
    10.09.2111:57:08

    Расскажи что там в Москве по перинатальным центрам. Я помню когда относительно давно публиковали о строящихся, там был одн проблемный связанный из-за коррупции. Так вот интересно что сейчас с ним.

    Чиновники больше всего не любят огласки своих коррупционных деяний.

    #1239421
    • Нет аватара termometrix
      10.09.2112:08:51

      "Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, продолжаются работы по сооружению объектов второй очереди больничного комплекса в Коммунарке. Сейчас завершено строительство подстанции скорой помощи и детского инфекционного корпуса, а также обустройство вертолетной площадки. В тоже время продолжается возведение перинатального центра, амбулаторно-поликлинического и детского корпусов", — сказал Андрей Бочкарёв.

      скрытый текст

      https://stroi.m...dietskii-korpus

      Отредактировано: termometrix~13:22 10.09.21
      #1239424
  • Нет аватара termometrix
    10.09.2112:10:57

    До 2024 года в России построят пять крупнейших центров детской онкологии и гематологии, в которых будут оказываться все виды онкологической помощи маленьким пациентам. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев.Центры появятся в рамках реализации мероприятий «Десятилетия детства», направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Их строительство запланировано в Воронеже, Краснодаре, Ростове, Уфе и Казани.

    https://rg.ru/2...ih-centrov.html

    #1239425
    • Нет аватара Диман
      10.09.2112:43:15

      Блин ну почему опять почти все центры возводятся в европейской части России? Такое ощущение что у нас Дальнего Востока и Сибири не существует. Опять обделяем Сибирь и Дальний Восток. Почему жители этих территорий должны лететь или ехать на другой конец страны чтобы получить медицинскую помощь? А страна не маленькая и у людей даже бывает денег на билет нету.

      Там ведь ещё хуже чем в европейской части и там нужно в первую очередь строить !

      Я бы того чинуша или чинуш кто планировал где строить с такой ненавистью раздолбал и уволил что он бы на всю жизнь запомнил.

      #1239429
      • Нет аватара termometrix
        10.09.2112:51:00

        Ничего подобного.Такие центры в виде медицинских отделений в главных больницах Сибири и на Дальнем Востоке давно созданы.При необходимости государство обеспечивает транспортировку и пребывание больных,в том числе больных детей в крупных трансплантологических центрах России.Прежде чем комментировать что-либо, вы должны сначала ознакомиться с доступными материалами.

        Кроме того:

        Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями"

        Смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных, должна снизиться. К 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

        https://minzdra...oohranenie/onko

        Отредактировано: termometrix~14:42 10.09.21
        #1239431
        • Нет аватара Диман
          10.09.2113:02:03

          Всё это хорошо и нам общественности нужно это контролировать чтобы на бумаге не осталось. Чиновников нужно освещать максимально чтобы под ковриком там не мутили свои тёмные дела.

          #1239434
          • Нет аватара Сергей К.
            10.09.2113:27:42

            Когда разговариваешь с нечестным человеком, создается впечатление, что кругом все воры и жулики, и что конечно же это не от хорошей жизни. Но это же не так! Меняйте свой круг общения. Поверьте не все люди взяточники и воры. Абсолютное большинство госслужащих — честные люди, выполняющие важную работу.

            #1239438
      • Нет аватара Сергей К.
        10.09.2113:14:50

        Расскажи что там в Москве по перинатальным центрам. Я помню когда относительно давно публиковали о строящихся, там был одн проблемный связанный из-за коррупции. Так вот интересно что сейчас с ним.

        Прояснили ситуацию по Москве, так сразу появились вопросы по Дальнему Востоку? Ну не могут же «чинуши» не воровать!

        Я бы того чинуша или чинуш кто планировал где строить с такой ненавистью раздолбал и уволил что он бы на всю жизнь запомнил.

        Может их как класс истребить? Как только человек устраивается на госслужбу, так сразу его и в расход. Так что ли?

        #1239436
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