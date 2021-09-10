В Альметьевске открылся новый хирургический комплекс детской городской больницы

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Открылся новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Новый корпус позволит оказывать медпомощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов Татарстана.

Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».

Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием.

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