В Альметьевске открылся новый хирургический комплекс детской городской больницы
Открылся новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Новый корпус позволит оказывать медпомощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов Татарстана.
Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».
Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием.
https://tatarstan.ru/press/photo.htm/photoreport/7570759.htm
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