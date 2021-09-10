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Медучреждения

В Альметьевске открылся новый хирургический комплекс детской городской больницы

 © tatarstan.ru

Открылся новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Новый корпус позволит оказывать медпомощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов Татарстана.

Ранее малышей для оказания хирургической помощи возили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».

Новый хирургический комплекс оснастили новым оборудованием.

 © tatarstan.ru

 © realnoevremya.ru

https://tatarstan.ru/press/photo.htm/photoreport/7570759.htm
Источник: https://m.realnoevremya.ru/news/224...ylsya-novyy-hirurgicheskiy-kompleks

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, Татарстан
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