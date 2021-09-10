В Армавире запустили завод по производству светодиодов

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В Краснодарском крае открылся первый завод по производству светодиодов. Предприятие расположено в Армавире. Работа здесь только началась, однако «РуСИД» имеет большое будущее как в России, так и за ее пределами.

На запуск производства выдан льготный заем от регионального Фонда развития промышленности. В производство вложили 90 миллионов рублей. Всего за 9 месяцев Армавирский завод по производству светодиодов «РуСИД» запустил работу. Здесь была приобретена полностью новая техника и закуплены материалы для создания пилотной партии световых элементов.

Создано одиннадцать рабочих мест, в будущем откроется еще девять вакансий. При этом процесс полностью автоматизирован. Светодиоды, которые теперь создаются в Армавире, имеют индекс светопередачи, установленный госстандартами, — 90.

© fabricators.ru

Товар по показателю подходит для использования в медицинских учреждениях, школах и государственных структурах — свет идеально чистый и абсолютно безопасный.

Главная задача — импортозамещение. И здесь «РуСИД» тоже имеет преимущество: в государственных закупках преференции отдаются производителю Российской Федерации. Это значит, что компания полностью конкурентоспособна, к тому же это влияет и на стоимость товара для клиентов.

В начале своего пути завод выпускает в месяц более двух миллионов светодиодов. Однако при необходимости этот показатель будет увеличен в зависимости от потребности клиентов. В Краснодарском крае это первое подобное производство.

Для предприятия открыты перспективы на государственном рынке. В Российской Федерации очень мало заводов подобного типа. Армавирское производство станет одним из основных поставщиков светодиодов на территории страны. В дальнейшем можно будет говорить об отказе от китайской продукции, которая заполнила нишу в России.

В России продается восемьсот миллионов светодиодов ежегодно, а существующие предприятия не покрывают это количество.

Таким образом, Армавирское производство будет расти и развиваться, ориентируясь на рынок сбыта. К тому же в будущем светодиоды могут производиться и на продажу за границей. Качество и себестоимость готовых изделий отвечает стандартам экспортного потенциала.

О создании Армавирского завода стало известно в феврале 2021 года. Согласно стратегии, за пять лет будет инвестировано до четырехсот миллионов рублей.