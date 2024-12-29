Российский завод выпустил новую модель сельхозтехники

© rosspetsmash.ru

Российский завод «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ», расположенный в г. Кропоткин Краснодарского края и входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», в ноябре 2024 года запустил производство новой модели чизельного плуга (для глубокого безотвального рыхления почвы) серии ПЧ(У)Н EURO от SOLAR FIELDS с шириной захвата 5 метров, которая агрегатируется с тракторами от 350 до 480 л.с. и полностью перекрывает колесный след трактора, способный создавать уплотнение почвы.

В настоящий момент завод освоил выпуск выпуск четырех моделей чизельных плугов, предназначенных для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, по безотвальной технологии взамен зяблевой и весенней вспашек, особенно там, где применяются ресурсосберегающие технологии и возделываются технические культуры (сахарная свекла, кукуруза, картофель и проч.). :

1. Модель ПЧ-2,5 (У) Н EURO с рабочей шириной захвата 2,5 метра, агрегатируемого с тракторами 150-180 л.с.

© rosspetsmash.ru

2. Модель ПЧ-3 (У) Н EURO с рабочей шириной захвата 3 метра, агрегатируемая с тракторами 220-280 л.с.

© rosspetsmash.ru

3. Модель ПЧ-4 (У) Н EURO с рабочей шириной захвата 4 метра, агрегатируемая с тракторами 300-360 л.с.

© rosspetsmash.ru

4 Новую модель ПЧ-5 (У)Н EURO с шириной захвата 5 метров, которая агрегатируется с тракторами от 350 до 480 л.с.

© rosspetsmash.ru

В 2021 году сайт Сделано у Нас сообщил о запуске заводом «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» производства новой линейки полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS, а также культиваторов SOLAR FIELDS для сплошной обработки.

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