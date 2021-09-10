УЗТМ завершил модернизацию прокатного стана на Ревдинском заводе ОЦМ

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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершило уникальную модернизацию горизонтального гидравлического пресса с усилием 3150 тонн, которую проводило для ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (входит в УГМК). Техническое перевооружение оборудования, установленного полвека назад, позволит значительно расширить сортамент труб и снизить трудоемкость выполняемых работ.

Ранее пресс, оснащенный механизмом прямого прессования, мог выпускать трубы диаметром до 250 мм, и за счет конструктивных изменений оборудования и изготовления специальных инструментов нужно было увеличить этот размер до 545 мм.

Пресс для изготовления труб из меди и сплавов бронзы был установлен на предприятии еще в 1968 году. Задачи, которые стояли перед специалистами УЗТМ, — расширение номенклатуры выпускаемой продукции, обследование и полная (или частичная) замена изношенных деталей, обновление систем управления, автоматизация и улучшение условий работы на прессе.

«По техническому заданию, разработанному специалистами РЗОЦМ, мы внесли серьезные изменения в „начинку“ пресса, установили современные системы, изготовили новый инструмент и, самое главное, оснастили оборудование механизмом обратного прессования. Таким образом, мы смогли в одном объединить два: обычно прессы прямого и обратного прессования — это два разных комплекса. Испытания оборудования прошли успешно — качество продукции соответствует требованиям заказчика», — отметил заместитель главного конструктора Уралмашзавода Андрей Вяткин.

По его словам, также в ходе техперевооружения была внедрена малая механизация: те операции, которые ранее выполнялись вручную, теперь автоматизированы.