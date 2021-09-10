Производство одноразовых медицинских изделий открыли на Сахалине

© primamedia.gcdn.co

Завод по производству одноразовых медицинских изделий торжественно открыли в Корсаковском районе на Сахалине. Новое предприятие будет производить медицинские маски, бахилы и полиэтиленовые пакеты для нужд медучреждений. Новейшее оборудование позволяет исключить воздействие на окружающую среду и сделать цикл производства полностью безотходным.

Общий объем инвестиций, вложенных в строительство завода и оборудование резидентом Свободного порта Владивосток, превысил 51 млн рублей.

На сегодняшний день ООО «НПК Меркури-Полимер» полностью завершило строительство производственного цеха, приобрело и установило производственные линии. Современное оборудование позволит производить не только продукцию медицинского назначения, но и изделия из полиэтилена для широкого потребителя, например пакеты.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

На заводе работает три производственные линии. Одна выпускает бахилы, вторая — маски, а третья производит пакеты.

За одну смены предприятие может произвести 30 тысяч масок и 20 тысяч бахил. При этом современное оборудование позволяет иметь совсем небольшой штат работников — всего 9 человек. Однако это не отменяет необходимости иметь в штате высококвалифицированных специалистов с техническим образованием для обслуживанием сложного высокотехнологичного оборудования. Как отмечает руководство завода, некоторых работников высокой квалификации привлекли из Южно-Сахалинска, остальные живут в Корсакове.

Материал для производства масок и бахил может быть абсолютно разный — оборудование позволяет обеспечить потребность медучреждения по любому техническому заданию, произведя необходимую продукцию. К примеру, маски могут производиться нескольких видов в зависимости от типа материала, его толщины, количества слоев, наличия фильтров и даже крепления петель. К слову, новое предприятие предложит работникам медицинских учреждений уникальные для России маски с горизонтальным креплением петель. Такое расположение позволит надевать маску через голову, а значит петли не будут натирать уши, при этом держаться она будет еще надежнее.

© primamedia.gcdn.co

Еще одной особенностью нового завода является то, что материал для производства пакетов производится на месте. То есть предприятие закупает полимерные гранулы по 2-3 мм толщиной и из них уже производит полиэтилен нужной толщины, прочности и цвета.

— Мы изначально позиционировали себя, как производство пакетов для нужд медиков. Ведь это самый популярный и надежный материал на сегодняшний день в медицине для одноразового использования. А затем уже было принято решение, что можем делать и другие пакеты, в том числе фасовочные, пакеты майки и так далее. Кроме того, у нас есть станок для флексографической печати для нанесения четырехцветных брендированных логотипов на пакеты, — рассказал начальник технического отдела Александр Родыгин.

Несмотря на то, что предприятие работает с пластиком, оно является экологически чистым и не осуществляет никаких выбросов в атмосферу и не утилизирует остатки производства на полигон ТБО. Все производственные отходы пойдут на вторичную переработку, тем более, что пока они не покинули территории завода, они являются чистыми.

— В дальнейшем при поддержке регионального правительства планируем наладить переработку пластика на своем предприятии. Речь идет о полиэтиленовой пленке, мешках, бутылках, то есть о любом виде пластика. В свою очередь продукт переработки мы сможем здесь же на заводе использовать для производства новой готовой продукции из пластика. Инвестиции в этот проект по нашим подсчетам составляют около 100 млн рублей, — рассказал генеральный директор ООО «НПК Меркури-Полимер» Владимир Родыгин о планах на будущее.