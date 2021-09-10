Производство одноразовых медицинских изделий открыли на Сахалине
Завод по производству одноразовых медицинских изделий торжественно открыли в Корсаковском районе на Сахалине. Новое предприятие будет производить медицинские маски, бахилы и полиэтиленовые пакеты для нужд медучреждений. Новейшее оборудование позволяет исключить воздействие на окружающую среду и сделать цикл производства полностью безотходным.
Общий объем инвестиций, вложенных в строительство завода и оборудование резидентом Свободного порта Владивосток, превысил 51 млн рублей.
На сегодняшний день ООО «НПК Меркури-Полимер» полностью завершило строительство производственного цеха, приобрело и установило производственные линии. Современное оборудование позволит производить не только продукцию медицинского назначения, но и изделия из полиэтилена для широкого потребителя, например пакеты.
На заводе работает три производственные линии. Одна выпускает бахилы, вторая — маски, а третья производит пакеты.
За одну смены предприятие может произвести 30 тысяч масок и 20 тысяч бахил. При этом современное оборудование позволяет иметь совсем небольшой штат работников — всего 9 человек. Однако это не отменяет необходимости иметь в штате высококвалифицированных специалистов с техническим образованием для обслуживанием сложного высокотехнологичного оборудования. Как отмечает руководство завода, некоторых работников высокой квалификации привлекли из Южно-Сахалинска, остальные живут в Корсакове.
Материал для производства масок и бахил может быть абсолютно разный — оборудование позволяет обеспечить потребность медучреждения по любому техническому заданию, произведя необходимую продукцию. К примеру, маски могут производиться нескольких видов в зависимости от типа материала, его толщины, количества слоев, наличия фильтров и даже крепления петель. К слову, новое предприятие предложит работникам медицинских учреждений уникальные для России маски с горизонтальным креплением петель. Такое расположение позволит надевать маску через голову, а значит петли не будут натирать уши, при этом держаться она будет еще надежнее.
Еще одной особенностью нового завода является то, что материал для производства пакетов производится на месте. То есть предприятие закупает полимерные гранулы по 2-3 мм толщиной и из них уже производит полиэтилен нужной толщины, прочности и цвета.
— Мы изначально позиционировали себя, как производство пакетов для нужд медиков. Ведь это самый популярный и надежный материал на сегодняшний день в медицине для одноразового использования. А затем уже было принято решение, что можем делать и другие пакеты, в том числе фасовочные, пакеты майки и так далее. Кроме того, у нас есть станок для флексографической печати для нанесения четырехцветных брендированных логотипов на пакеты, — рассказал начальник технического отдела Александр Родыгин.
Несмотря на то, что предприятие работает с пластиком, оно является экологически чистым и не осуществляет никаких выбросов в атмосферу и не утилизирует остатки производства на полигон ТБО. Все производственные отходы пойдут на вторичную переработку, тем более, что пока они не покинули территории завода, они являются чистыми.
— В дальнейшем при поддержке регионального правительства планируем наладить переработку пластика на своем предприятии. Речь идет о полиэтиленовой пленке, мешках, бутылках, то есть о любом виде пластика. В свою очередь продукт переработки мы сможем здесь же на заводе использовать для производства новой готовой продукции из пластика. Инвестиции в этот проект по нашим подсчетам составляют около 100 млн рублей, — рассказал генеральный директор ООО «НПК Меркури-Полимер» Владимир Родыгин о планах на будущее.
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